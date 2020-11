Biedronka ze specjalną ofertą na Barbórkę

Z okazji Barbórki Biedronka przygotowała specjalne promocje obowiązujące w 236 sklepach na Śląsku, położonych w 48 miastach.

W promocyjnych cenach będą m.in. praliny Ferrero Rocher, czekoladki Merci, kluski śląskie, pyzy, kreple, tatar wołowy, wybrane mięsa i wędliny.

W 2019 roku, podczas zeszłorocznej celebracji Barbórki w sieci Biedronka, klienci szczególnie często sięgali po kreple – ich łączna waga przekroczyła 750 kg. Tylko w jednym tygodniu obowiązywania akcji Ślązacy nabyli ponad 750 tys. sztuk mięsa mielonego na karminadle.



Oferta promocyjna obowiązuje do 30 listopada do 5 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów. Dostępna jest w ponad 230 sklepach na Śląsku.