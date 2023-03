Biedronka zmienia skład produktów marki własnej

Tylko w ub.r. dzięki temu na rynek nie wprowadzono około 450 ton cukrów, tłuszczów i soli.

Sieć podsumowała statystyki w tym zakresie za 2022 rok. W ciągu 12 miesięcy eksperci Biedronki czuwający nad jakością asortymentu marki własnej poprawili profil odżywczy dziesiątek produktów, zapobiegając tym samym wprowadzeniu na rynek ponad 181 ton tłuszczu, ponad 45 ton soli i ponad 221 ton cukrów. Ogółem od chwili uruchomienia programu reformulacji dziewięć lat temu, dzięki działaniom sieci, na rynek, czyli w praktyce na talerze Polaków, nie trafiło niemal 5,5 tys. ton cukru, ponad 2,1 tys. ton tłuszczu oraz niemal 300 ton soli.



- Według Światowej Organizacji Zdrowia nadwaga i otyłość dotyczy 32 proc. dzieci w Polsce w wieku 7-9 lat, co daje nam niechlubne 8. miejsce w Europie. Jeżeli aktualne trendy zostaną utrzymane, w 2035 roku jedna na cztery osoby na świecie będzie miała nadwagę lub otyłość. Wskaźnik otyłości wśród dzieci rośnie nawet szybciej i szacuje się, że podwoi się do 2035 roku. Choć nasza strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje odpowiedzialność za cały łańcuch związany z życiem produktu, to poprawa profilu odżywczego, edukacja żywieniowa i promowanie zdrowego stylu życia jest jednym z jego głównych filarów - mówi Katarzyna Zgieb, starszy menedżer ds. żywienia i rozwoju jakości w sieci Biedronka.