Biedronka zmniejsza ilość plastiku, Carrefour zbiera butelki zwrotne

Zobowiązania Biedronki

Biedronka w zakresie zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych w swojej działalności podjęła dwa kluczowe zobowiązania:

Zmniejszenie o 7% w okresie 2021–2023 zużycia plastiku mierzonego w tonach opakowań plastikowych na 1 mln euro obrotu, w porównaniu z 2018 rokiem.

Zwiększenie do roku 2023 zawartości plastiku pochodzącego z recyklingu do 10% w stosowanych przez nas opakowaniach z tworzyw sztucznych.



Aby to osiągnąć, sieć Biedronka stale udoskonala opakowania marek własnych, które są głównym nośnikiem tworzyw sztucznych w sklepach. W 2022 roku zmniejszono aż o 1290 ton użycie plastiku pierwotnego, wprowadzając zmiany w ponad 150 opakowaniach.

W ubiegłym roku udało się z sukcesem wprowadzić wiele zmian związanych z eko-projektowaniem w naszych opakowaniach. Redukcja plastiku z opakowań naszych produktów o 650 ton w skali roku to prawie trzy razy więcej niż uzyskana redukcja w 2021 roku. Znamy naszą skalę i dajemy naszymi działaniami jasny sygnał dla całego rynku - mówi Katarzyna Grabarska, Manager ds. eko-projektowania opakowań i rozwoju marki w sieci Biedronka.

Mniej plastiku w Biedronce

Było to możliwe dzięki kilku kluczowym procesom, ale najważniejszymi z nich była redukcja wagi opakowań z tworzyw sztucznych o 650 ton (dla porównania w 2021 – 270 ton*) oraz użycie tworzyw pochodzących z recyklingu. W drugim przypadku aż 644 tony surowca pochodziły z ponownego przetworzenia odpadów pokonsumenckich, zapobiegając w ten sposób wprowadzeniu tej ilości surowców pierwotnych do obiegu.

Biedronka redukuje użycie plastiku, fot. mat. pras.

Do produkcji opakowań polimerowych wykorzystano także 1,4 tony mniej sadzy (dodatku do barwników używanych do produkcji czarnych i ciemnych tworzyw, jego redukcja ułatwia automatyczne sortowanie w punktach selektywnej zbiórki odpadów oraz późniejszy recykling) i zastosowano kolejne dodatkowe innowacje, które dopełniły skali, np. zmieniono etykiety termokurczliwe w kolejnych 10 produktach, tak aby klienci mogli w łatwy sposób je rozdzielić od butelki (dodano perforacje ułatwiającą rozdział elementów).

Carrefour odbiera butelki zwrotne

W 2022 roku Carrefour Polska odebrał w swoich sklepach 11,4 miliona butelek zwrotnych, czyli blisko 2 razy więcej niż sprzedał ich swoim klientom. To wynik akcji, w ramach której ta sieć jako jedna z pierwszych na rynku rozpoczęła odbiór butelek zwrotnych bez konieczności okazywania paragonu zakupu oraz wypłacając klientom pełną wysokość kaucji w bonach na zakupy.

Wraz z podniesieniem wysokości kaucji przez największych dostawców, sieć zaprasza swoich partnerów do rozmów na temat przyszłości systemu opakowań zwrotnych w Polsce, a także wycofania ze sprzedaży butelek bezzwrotnych dla produktów, które mają swoje odpowiedniki w butelkach zwrotnych.

W grudniu 2020 roku, w pierwszych sklepach Carrefour w Polsce, ruszył test odbioru od klientów butelek zwrotnych bez konieczności okazywania paragonu ich zakupu, co było częstym powodem zniechęcającym Polaków do zwracania butelek. Inicjatywa sieci szybko okazała się sukcesem, bo rok później, rozszerzając projekt na wszystkie swoje hiper- i supermarkety, Carrefour odebrał ich już ponad 4 miliony. Rekordowym okazał się jednak rok 2022, w którym Polacy zwrócili do Carrefour 11,4 miliona butelek zwrotnych zaoszczędzając tym samym kwotę ponad 5 milionów złotych.

Carrefour stał się w Polsce liderem pod względem zwrotności butelek, ponieważ obecnie przyjmujemy ich już dwa razy więcej niż sprzedajemy, przejmując tym samym na siebie koszty obiegu zwrotnego tych opakowań. Pokazuje to jak bardzo taka inicjatywa jest potrzebna na polskim rynku - mówi Marek Lipka, dyrektor handlowy i członek zarządu Carrefour Polska.

Jak pokazały dwuletnie doświadczenia sieci, zbiórka butelek zwrotnych bez ograniczeń to potężne wyzwanie kosztowe i logistyczne. Przyczyną takiej sytuacji jest brak ustandaryzowanego wzoru butelek zwrotnych, co znacznie utrudnia i podraża proces ich zbiórki. Skierowanie butelek wielokrotnego użytku do dalszego obiegu pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla powstałej podczas produkcji nowych butelek w hutach szkła (istotny krok przeciwdziałania zmianom klimatycznym), zużycia surowców naturalnych stosowanych w podczas wytopu szkła, a także ilości powstającego odpadu stłuczki szklanej, który trzeba przesortować i przetworzyć. Bez wsparcia ze strony innych uczestników rynku, w tym przede wszystkim producentów ta inicjatywa może jednak zostać ograniczona.