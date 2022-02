Biedronka zorganizowała talent show dla pracowników

Biedronka jako świadomy pracodawca w pandemicznej rzeczywistości stawia na pokazanie wyjątkowości swojego zespołu, organizując dedykowane pracownikom pionierskie inicjatywy, takie jak Biedronka to MY Show. Program powstał z inicjatywy pracowników, którzy za tego typu formą programu – wewnętrznego talent show, opowiedzieli się w ankiecie po zeszłorocznej imprezie integracyjnej online - podała sieć na profilu LinkedIn.

Biedronka TO MY!

- Nasi pracownicy przesłali nam wiele inspirujących materiałów i ich wybór do programu nie był łatwy. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jak wielu zdolnych i ciekawych pracowników mamy w naszych szeregach. Zespół Biedronki jest naprawdę wyjątkowy, bo Biedronka TO MY!- mówi Agnieszka Sokołowska, dyrektorka ds. komunikacji wewnętrznej, EB i odpowiedzialności społecznej w Biedronce.

Podczas show biedronkowy zespół miał okazję zobaczyć m. in. wyczyny sportowe, talenty artystyczne oraz niecodzienne pasje: tworzenie obrazów w formie gobelinów czy taniec z ogniem. Podczas programu zagrał zespół Sound'n'Grace, którego członkowie są finalistami programu Mam Talent. Wystąpił też duet akrobatów Marysia i Julian, którzy ten program wygrali.

Projekt Biedronka to MY Show został zrealizowany we współpracy z agencją EVENT PARTNERS.