Biedronka: Żywność roślinna to nie jest nisza, Polacy są świadomymi konsumentami

W ostatnim czasie widzimy wzrost zainteresowania produktami pochodzenia roślinnego. Na całym świecie rynek produktów roślinnych wykazuje wzrost, w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. na świecie pojawiło się o 59% więcej nowych produktów roślinnych. Polacy zaliczają się do grona świadomych konsumentów i coraz częściej wybierają produkty kierując się wyższą świadomością żywieniową - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marcin Domański, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

- Zwiększa się też świadomość konsumentów co do wpływu żywności pochodzenia zwierzęcego na stan środowiska naturalnego, szczególnie w kontekście emisji CO2. Szybko rosnące zainteresowanie produktami roślinnymi nie wynika już tylko z rosnącej grupy osób na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, ale wiąże się także z uwagi na rosnącą liczbę osób częściowo rezygnujących z mięsa. Z badań dotyczących redukcji produktów w diecie wynika, że co najmniej 1/3 społeczeństwa eliminuje z codziennych posiłków mięso czerwone, natomiast niemalże co piąta osoba rezygnuje z nabiału. Popularność zyskują „mleka” alternatywne jak np. sojowe czy migdałowe - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marcin Domański, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

- Sieć Biedronka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, zwiększając asortyment stały produktów roślinnych, ale również poprzez częste oferty czasowe. Widzimy szerokie możliwości rozwoju rynku produktów roślinnych, zamienników mięsa czy napojów roślinnych. Cały czas pojawia się sporo nowości, powstają nowe kategorie i formaty. Produkty w całości pochodzenia roślinnego przestały być już niszą - dodaje.

Przeczytaj także: Produkty ZM Lenarcik wchodzą na półki Biedronki

Marcin Domański tłumaczy, że poza smakiem, konsystencją i roślinnym pochodzeniem żywności, coraz większe znaczenie ma również krótka lista składników. - Każdy produkt marki własnej Biedronki powstaje w oparciu o szczegółowe wymagania obejmujące: cechy sensoryczne, skład i wartość odżywczą produktów. Ponadto, od 10 lat proces wprowadzania marki własnej Biedronka opiera się na certyfikowanym systemie ISO 22000 definiującym wymagania co do bezpieczeństwa żywności - mówi.