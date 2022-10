Biedronki będą czynne krócej? To propozycja związkowców

O czym chcą rozmawiać związkowcy z zarządem JMP

Związkowcy chcą porozmawiać z zarządem o tym, jak można poprawić wyniki finansowe JMP oraz poprawić współprace i dialog pracodawcy ze stroną związkową. Prośba jest podyktowana brakiem efektywnego dialogu społecznego w spółce.

Pismo związkowców do zarządu JMP, fot.NSZZ Solidarność

Związkowcy za skróceniem czasu pracy Biedronek

W osobnym piśmie związkowcy z Biedronki przekonują o konieczności skrócenia czasu pracy w sklepach Biedronka do godz. 22 w dużych miastach i do do godz. 21 w małych miastach. Argumentują to rekordową inflacją, zwrotem cen energii, gazu, opalu, transportu oraz innymi kosztami.

Przypominają również o widocznych brakach handlowych w sklepach sieci, co skutkuje m.in. zwiększona liczą kradzieży.

Pismo związkowców do zarządu JMP, fot. NSZZ Solidarność