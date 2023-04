„Bierz, co chcesz” – startuje nowa loteria Desperadosa

Desperados wierzy, że impreza to stan umysłu, a każdy może imprezować tak, jak chce – nie ważne z kim ani gdzie. W tym roku marka powraca do swoich imprezowych korzeni, nawiązując współpracę z jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów wśród Gen Z – Tymkiem. Idea przewodnia kampanii – „Bierz, co chcesz” zachęca do wychodzenia poza narzucone ramy oraz życia na własnych zasadach. Hasło to jest wzmacniane dzięki wykorzystaniu znanego imprezowego kawałka – „Język ciała” autorstwa Tymka, w którego refrenie pojawia się właśnie zwrot „Bierz, co chcesz”. Link ten pozwoli na stworzenie unikalnej, wyróżnialnej i łatwej do zapamiętania kampanii.

Działania prowadzone będą we wszystkich kanałach – telewizji, digitalu, mediach społecznościowych, PR, a także w punktach sprzedaży. Dodatkowo, na półkach pojawią się dedykowane opakowania. Spot można oglądać od 18 kwietnia.

Loteria Desperadosa

Kampanii wizerunkowej towarzyszy największa loteria konsumencka w historii Desperadosa – „Bierz, co chcesz i wygrywaj, co chcesz”. Dzięki innowacyjnemu konceptowi, uczestnicy mogą wybierać nagrody, o które zawalczą. Codziennie do zgarnięcia są imprezowe nagrody: Despe-lodówki, Despe-kurtki, Despe-pufy, głośniki JBL, vouchery Going oraz kasa. Aby mieć szansę na wygraną, należy kupić promocyjny produkt i zarejestrować kod spod kapsla lub zawleczki. Loteria trwa od 17 kwietnia do 30 września.

– W tym roku prezentujemy przełomowy koncept, w którym po raz pierwszy w kategorii piw smakowych, nawiązujemy współpracę z rozpoznawalnym wśród Gen Z artystą i wykorzystujemy jeden z najpopularniejszych imprezowych kawałków – mówi Julia Lewicka, Senior Brand Managerka Desperados. – Wiemy, że młodzi dorośli chcą żyć na własnych zasadach i bawić się tak, jak mają ochotę, bez podążania utartymi ścieżkami. Dlatego idea ‘Bierz co chcesz’ spaja nasze wszystkie działania, podkreślając zarówno pozycjonowanie marki, szeroką ofertę produktową, jak i samą mechanikę loterii – dodaje Lewicka.