Big-Active z nową kampanią herbat zielonych

Kampania promocyjna herbat zielonych potrwa do połowy listopada w najbardziej popularnych stacjach telewizyjnych oraz na platformach VoD i na youtube.

- Nasza nowa reklama to pierwszy tak odważny spot w historii marki. Konsumenci zobaczą w nim coś więcej niż sam produkt. Zależało nam na odwołaniu się do emocji i przyjemności, która wiąże się z naszymi herbatami zielonymi. Chcieliśmy przekazać konsumentom, że zielona herbata może pobudzić zmysły i przenieść nas do świata pełnego kolorów, aromatów i smaków - mówi Marzena Walczak, brand manager Big-Active, odpowiedzialna za wszystkie działania marki.

Za kreację spotu odpowiada agencja Mullenlowe. Produkcją zajął się dom produkcyjny WatchOut Studio.