Big Brands skusiły Foodcom

FMCG, czyli nowy kierunek ekspansji Foodcom S.A.

Foodcom S.A. to firma handlowa istniejąca na rynku od 2013 roku, która specjalizuje się w transakcjach w branży spożywczej, paszowej i chemii industrialnej. Swoją działalność rozpoczynała od segmentów mleczarskich i dodatków roślinnych, z biegiem czasu poszerzając ofertę handlową o nowe produkty. Na przestrzeni lat do asortymentu dołączyły również dodatki do żywności, nawozy, pasze, aminokwasy czy witaminy. Teraz, długa lista powiększa się również o produkty należące do największych marek rynku FMCG tj. napoje bezalkoholowe, energetyczne czy słodycze. Szeroki wybór oferty handlowej skierowany jest do hurtowni spożywczych, sieci handlowych oraz importerów.

FMCG - branża perspektyw

FMCG będący jednym z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki to rynek dóbr szybkozbywalnych, a więc kupowanych przez klientów regularnie w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. Cechy szczególne sektora produktów pierwszej potrzeby to bardzo duże zróżnicowanie asortymentu, względnie niskie ceny i wysoki wolumen sprzedaży. Ze względu na to, że są niezastąpione w codziennym funkcjonowaniu, branża FMCG rozwija się dynamicznie, a obecność zagranicznych marek na polskim rynku dodatkowo uatrakcyjnia sektor.