BIG InfoMonitor: Przyrost zaległości w handlu w II kwartale wyhamował

Przyrost zaległości przedsiębiorstw w maju i czerwcu nieco wyhamował - wynika z najnowszego raportu BIG InfoMonitor.

Z danych BIG InfoMonitora wynika, że w II kw. nieopłacone w terminie zobowiązania wobec firm i banków wzrosły o 899 mln zł, czyli o 2,7 proc. - podobnie jak w I kw., kiedy lockdown dopiero się zaczynał.

Sytuacja jest mocno zróżnicowana i podczas gdy w niektórych branżach widać zmianę na lepsze, w innych wartość nieopłaconych faktur wobec dostawców i opóźnianych o 30 dni rat kredytów wzrosła o prawie połowę. Na koniec czerwca - jak czytamy - przeterminowane zobowiązania pozakredytowe i kredytowe firm widoczne w BIG InfoMonitor oraz w BIK przekroczyły 34 mld zł.

Największy udział w opóźniających płatności wobec dostawców i banków mają: handel - 7,98 mld zł (23 proc.), przemysł - 5,86 mld zł (17 proc.), budownictwo - 5,2 mld zł (15 proc.) i transport - 2,16 mld zł (6,3 proc.). Udział firm niepłacących na czas faktur i kredytów wynosi 5,9 proc., czyli tyle, ile na koniec zeszłego roku. Kłopoty z płatnościami dotyczą co 17. firmy w gospodarce.

Przyrost zaległości wyhamował natomiast w działach takich jak kultura i rekreacja oraz usługi administrowania i działalności wspierającej, handlu oraz budownictwie. Rósł natomiast w transporcie i przemyśle.

Jeżeli chodzi o sumę zaległości, to obniżyła się ona w II kwartale w czterech sektorach: górnictwie, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę, w obsłudze rynku nieruchomości oraz w zakwaterowaniu i gastronomii. Zaznaczono jednak, że na poprawę w tym ostatnim sektorze złożyły się wyłącznie hotele, pensjonaty i noclegi, bo w restauracjach i wszelkiego rodzaju punktach gastronomicznych zaległości rosły cały czas.

- Mimo trudnej sytuacji spowodowanej przez pandemię, II kwartał nie przyniósł lawiny opóźnionych płatności wobec kontrahentów i banków, jak zapowiadało się to w kwietniu. Pomoc państwa i wakacje kredytowe pozwalające odroczyć spłatę rat niebagatelnej kwoty ponad 23 mld zł, ograniczyły tempo wzrostu zaległości i utrzymały je na poziomie podobnym do tego sprzed kryzysu. Do tego, paradoksalnie, koronawirus poprawił stan wzajemnych rozliczeń firm. Obecnie zarówno wystawcy faktur jak i ich odbiorcy przywiązują większą wagę do terminowych rozliczeń niż przed koronakryzysem - komentuje sytuację prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.