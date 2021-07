Bike Moto i Bizzarto najemcą HomePark Janki

Park Handlowy HOMEPARK JANKI, którego właścicielem jest Fundusz Pradera European Retail Parks, powiększył grono najemców o salony – Bike Moto oraz DEKO Meble. W lipcu zaś otwarto Bizzarto polski sklep z sofami, narożnikami i fotelami, który ma w Polsce 40 punktów sprzedaży.

Park Handlowy Homepark Janki na 26,364 mkw. powierzchni najmu skupia 45 sklepów, oferujących materiały do budowania, wykańczania i urządzania wnętrz, a także meble, artykuły gospodarstwa domowego, elektronikę, kosmetyki, żywność.



Bike Moto – to nowy koncept salonów rowerowo-motoryzacyjnych, oferujący szeroki asortyment rowerów i motocykli, hulajnóg, a także sprzętu fitness, akcesoriów i części zamiennych oraz odzieży sportowej. Powierzchnia najmu wynosi: 1,715 mkw.

DEKO Meble to polska sieć sklepów meblowych, powstała w Katowicach w 2007 r. Sklepy oferują przede wszystkim meble wypoczynkowe ze skóry. W ofercie dostępne są również meble dębowe, ławy, komody, witryny, sypialnie oraz zestawy do jadalni. Salon DEKO Meble zajmuje powierzchnię 148 mkw.

Uruchomiono także kolejne punkty gastronomiczne, na razie w wersji „na wynos”: Ramen Duck Truck – food truck ze znakomitym japońskim ramenem, bułeczkami bao i kimchi oraz Bafra Kebab – punkt sieci street food w Polsce.

Sieć HOMEPARK należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.