Bilety na mecz Polska - Albania w aplikacji InPost Fresh

#KrótkaPiłka – bilety na mecz polskiej reprezentacji w aplikacji InPost Fresh

#Krótkapiłka to hasło, pod którym firma InPost - sponsor strategiczny reprezentacji Polski, przygotowała szereg aktywności dla użytkowników aplikacji InPost Fresh. Jej użytkownicy będą mogli jako pierwsi zdobyć bilety na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej, który rozegra z Albanią, w eliminacjach do Euro 2024, pod przewodnictwem nowego trenera Fernando Santosa. InPost już po raz drugi przygotował przedsprzedaż biletów na mecz naszej drużyny narodowej. Akcja wystartuje 3 marca, o godz. 10:00 i potrwa do 6 marca włącznie.

Kiedy mecz Polska-Albania? Jak zdobyć bilety z InPost Fresh?

Już 27 marca Polacy zmierzą się z drużyną Albanii w ramach eliminacji do mistrzostw Europy w 2024 roku. Będzie to jednocześnie debiut nowego trenera reprezentacji Polski, Fernando Santosa, w oficjalnym meczu przed polską publicznością. Z tej okazji InPost, który jest Partnerem Strategicznym polskiej drużyny narodowej przygotował wyjątkową akcję – przedsprzedaż biletów na mecz biało – czerwonych, na PGE Stadionie Narodowym. Wszyscy klienci, którzy pobiorą z Google Play lub App Store i zainstalują aplikację InPost Fresh otrzymają możliwość zakupu biletu, w dniach 3-6 marca. Przedsprzedaż odbywa się na kilka dni przed startem ogólnopolskiej sprzedaży organizowanej przez PZPN. Wystarczy wyrazić chęć uczestnictwa, klikając w banner w aplikacji, a następnie zarejestrować się na stronie LaczyNasPilka.pl. Na podany adres e-mail zostanie wysłany unikalny link z kodem, który umożliwi zakup biletów w przedsprzedaży. Pula biletów jest ograniczona. Jeden kod pozwala na zakup maksymalnie 5 biletów.