Bilety na UFC 291 w Salt Lake City nagrodą w konkursie Błachowicza oraz GYM WATER

Dwuosobowa wycieczka do Salt Lake City oraz bilety na walkę Jana Błachowicza na żywo - to nagrody w najnowszym konkursie organizowanym przez GYM WATER – markę napojów funkcjonalnych dla sportowców. Konkurs trwa do 4 lipca 2023.