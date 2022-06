Bilety podróżne i przejazdy Hoperem można zakupić w salonikach Kolportera

– Możliwość zaplanowania podróży i nabycia biletów na różne środki transportu nie byłaby możliwa bez współpracy z naszym partnerem firmą Teroplan S.A., właścicielem największej w Polsce platformy do wyszukiwania połączeń krajowych i międzynarodowych – e-podróżnik.pl. Oferta została wdrożona w sieci saloników w 2016 roku i na przestrzeni 6 lat bardzo się zmieniła. Początkowo z platformą e-podróżnik.pl współpracowało 170 przewoźników autobusowych i kolejowych, a obecnie rozkłady jazdy publikuje ich ponad 1500 – mówi Anna Sołkiewicz, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

– W sieci saloników Kolportera można prześledzić całe spektrum możliwości transportowych, zaplanować swą podróż, a także nabyć bilety podróżne na każdy odcinek drogi, począwszy od biletów komunikacji miejskiej, po bilety komunikacji międzynarodowej. Hitem są krajowe przejazdy w systemie door-to-door, tzw. Hoperami – dodaje Anna Sołkiewicz.

Przejazdy Hoperami

Przejazdy Hopera z adresu pod adres umożliwiają pasażerowi wskazanie dokładne miejsce wsiadania i wysiadania z pojazdu. Otwiera to zupełnie nowe możliwości planowania urlopu. Podróżujący Hoperem nie musi się martwić jak dotrzeć z ciężkim bagażem z dworca do miejscowości, która jest celem jego podróży, nawet gdy jest ona bardzo mała i rzadko uczęszczana. Jeśli tylko znajduje się ona na jednej z 14 tras Hopera, kierowca dowiezie wczasowicza pod same drzwi wybranego obiektu. Podróżujących Hoperem nie interesuje też zamawianiem taksówki na dworzec, ponieważ przewoźnik odbiera pasażerów wprost spod drzwi jego domu.

Specjalnie na okres urlopowo-wakacyjny ruszyły przejazdy na 3 trasach Hopera obfitujące w turystyczne destynacje. Jedna wiedzie z Karpacza i Świeradowa-Zdroju przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków do Solca-Zdroju i Buska-Zdroju. Druga z Wisły, Ustronia i Szczyrku przez Goczałkowice-Zdrój, Katowice, Opole, Wrocław, Poznań, Czaplinek, Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg, Darłowo, Dąbki aż po Ustkę. Trzecia wiedzie z Katowic przez Łódź, Wieniec-Zdrój, Ciechocinek, Toruń, Bydgoszcz, Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg do Międzyzdrojów. Odbiór pasażerów nie ogranicza się tylko do dużych miast. Każda, nawet bardzo mała miejscowość, jeśli jest tylko na trasie przejazdu, może być miejscem odebrania pasażera.

– Nasi klienci cenią sobie możliwość zakupu biletów podróżnych i przejazdów Hoperem w salonikach. Przychodząc do saloniku, mogą wspólnie ze sprzedawcą wybrać optymalne połączenie w najlepszej cenie. To bardzo wygodna formuła szczególnie dla tych, którzy nie mają możliwości zakupu biletów online bądź nie chcą kupować przez internet. Tym bardziej, że można zaplanować podróż w obie strony – mówi Anna Sołkiewicz. – Z naszych analiz wynika, że w okresie wakacyjnym z usługi planowania podróży korzystają głównie rodziny z dziećmi i seniorzy, którzy wybierają się na urlop, a także osoby, które jadą do sanatorium i na turnusy rehabilitacyjne. Często korzystają z nich także osoby jadące do pracy. W salonikach można kupić bilety na połączenia międzynarodowe do 34 krajów Europy, mi. in. do Ukrainy, Niemiec, Anglii, Czech, Danii, Hiszpanii, Chorwacji, Węgier, Holandii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Austrii, na Słowację – dodaje Anna Sołkiewicz.

To nie jedyne usługi e-podróżnika.pl, z których można skorzystać w salonikach Kolportera. Klienci mogą także kupić bilety okresowe i doładować EM-karty, czyli elektroniczne bilety okresowe wydawane przez przewoźnika w formie plastikowej karty. Oferta dotyczy głównie połączeń autobusowych, ale można także nabyć bilety kolejowe – na pociągi POLREGIO oraz Kolei Śląskich.

W salonikach można zamówić również usługę przewozu paczki pod wskazany adres. Jest ona dostępna w ramach przewozu Hoperem.