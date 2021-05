Bio Family zakładnikiem w sporze o Małpkę Express

fot. Udziały w Bio Family zostały zajęte przez findusz Forteam Investment

Forteam Investments Ltd. w sprawie przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu i jego dzieciom zajmuje sieć marketów Bio Family i kolejne 29,04% akcji Czerwonej Torebki należące do jej prezesa Mateusza Świtalskiego. To kolejne kroki w sporze dotyczącym Małpki Express - wskazuje fundusz inwestycyjny.

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital Partners, uzyskała sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń, w ramach prowadzonego sporu prawnego z Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od niego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł na podstawie gwarancji, zapisanej w umowie.

Nowe zabezpieczenie zostało udzielone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na majątku dwójki dzieci Mariusza Świtalskiego – Mateusza i Nataszy. Na jego mocy zajęte zostały m.in. akcje Czerwonej Torebki należące do Mateusza Świtalskiego pełniącego jednocześnie funkcję prezesa zarządu notowanej na GPW spółki. Tym razem chodzi o 21 786 991 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego Czerwonej Torebki. W sumie, wraz z przejętymi na mocy wcześniejszych zabezpieczeń akcjami, Forteam zajął ok. 64,5% akcji spółki i może wykonywać określone prawa głosu z zajętych akcji.

Postanowienie sądu dotyczy również wszystkich udziałów w Bio Family. Jest to powstała w 2017 r. sieć supermarketów z bio żywnością, kosmetykami i środkami czystości należąca formalnie do Mateusza Świtalskiego. Ponadto sąd zdecydował się zabezpieczyć wszystkie udziały Nataszy Świtalskiej w firmie odzieżowej Farasi Fashion i Mateusza w centrum konferencyjnym Ogrodowa 12 w Poznaniu.

Jednocześnie ostatnie zabezpieczenie jest związane z wcześniejszym obrotem certyfikatami inwestycyjnymi w Świtalski FIZ. Certyfikaty należące do Nataszy i Mateusza zostały objęte zabezpieczeniem sądowym w kwietniu 2020 r. Mimo tego zabezpieczenia, certyfikaty zostały przez nich zbyte. W związku z tym Forteam zażądał od Mateusza i Nataszy finansowego zadośćuczynienia. Fundusz wskazuje, że każda osoba uczestnicząca w obrocie certyfikatami Świtalski FIZ należącymi wcześniej do Mariusza Świtalskiego musi liczyć się z tym, że będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania za utrudnianie Forteam prowadzenia egzekucji z tych certyfikatów.

Zabezpieczenie zostało uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu z Mariuszem Świtalskim w dalszym postępowaniu cywilnym. Sprawa związana jest z umową gwarancyjną przy sprzedaży Małpka Express zawartej z Forteam Investments w 2015 r.