Bio Planet: 16,7 mln zł sprzedaży, 250 nowych produktów

Spółka Bio Planet podała, że sprzedaż za miesiąc maj 2020 r. osiągnęła wartość 16,7 mln złotych, co stanowi 28% wzrostu w stosunku do sprzedaży za maj 2019 r., która wyniosła 13,0 mln zł.

W maju spółka wprowadziła około 250 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Firma dodała do oferty m. in. kosmetyki przeciwsłoneczne pod marką Biosolis oraz 9 nowości pod markami własnymi Bio Planet między innymi nowe większe gramatury produktów z serii BIO PLANET - mąki.

Ponadto, spółka uzyskała nowy certyfikat ekologiczny nr PL-EKO-07-07904 dla następujących

rodzajów działalności: przetwórstwo, obrót, import.