Bio Planet bliżej głównego parkietu

Spółka Bio Planet złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu, sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zarząd Bio Planet S.A., w nawiązaniu do raportu z 26 maja br., w którym poinformował o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podał, że 23 lipca br. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW - podano w komunikacie.

Złożenie prospektu jest konsekwencją podjętych 22 czerwca br. roku uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bio Planet S.A to lider polskiego rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. W I kwartale 2021 roku spółka wygenerowała niemal 59 mln PLN przychodu netto, odnotowując wzrost o prawie 6% rdr. Zysk netto w porównaniu z I kwartałem 2020 wzrósł o 30%.