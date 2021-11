Bio Planet ogłasza emisję akcji - spółka chce potroić moce przerobowe

Środki pozyskane przez spółkę zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie nowych zakładów konfekcjonowania, których budowa pozostaje jednym z celów strategicznych krajowego lidera wśród dostawców żywności ekologicznej i ma doprowadzić do potrojenia dotychczasowych mocy przerobowych do roku 2024 wobec roku 2021.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie i pełniącą rolę jej koordynatora jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Spółka rozpocznie proces ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki tj. 2 800 tys. istniejących akcji oraz nie więcej niż 200 tys. akcji nowej emisji serii D i nie więcej niż 200 tys. praw do akcji na rynku regulowanym – podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych.

Realizacja w całości Oferty Publicznej poskutkuje znacznym zwiększeniem free float akcji Spółki do 49 %.

– Nowa emisja oraz debiut na GPW to dla nas priorytet w realizacji strategii długoterminowych relacji z naszymi akcjonariuszami. Chcemy tym samym znacznie podwyższyć atrakcyjność inwestycyjną spółki oraz zauważalnie poprawić płynność naszych akcji. Z kolei w kontekście ściśle biznesowym jesteśmy zdeterminowani do budowy nowych zakładów konfekcjonowania. To możliwość istotnego obniżenia jednostkowych kosztów paczkowania i szansa na skokowy wzrost biznesu w ciągu kilku najbliższych lat. Składają się na to już wypracowana pozycja lidera rynkowego oraz sprzyjające trendy konsumenckie w obszarze żywności ekologicznej– mówi Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

Ponad 30 mln zł na zakłady konfekcjonowania

Bio Planet S.A. szacuje łączną wartość inwestycji w zakłady konfekcjonowania na kwotę 33,3 mln zł. Inwestycja oraz związana z nią automatyzacja konfekcjonowania paczkowanego asortymentu pozwoli spółce na obniżenie jednostkowych kosztów konfekcjonowania, wzrost jakości paczkowania oraz rezygnację z wynajmu nieruchomości, w której zlokalizowane są obecne zakłady konfekcjonowania.



– Docelowo pozwoli to nam na potrojenie dotychczasowych mocy przerobowych do roku 2024 w odniesieniu do stanu obecnego. Dokładnie chodzi nam o osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie przy pracy w systemie dwuzmianowym. Aktualnie ten wolumen wynosi 6 mln paczek. Jednocześnie, zgodnie z projektem budowlanym i potrzebami naszej spółki, zakłady będą mogły być w przyszłości rozbudowywane bez konieczności zakupu kolejnych gruntów. Poza wpływami z emisji zamierzamy sfinansować inwestycję ze środków własnych oraz długoterminowego kredytu bankowego – dodaje Sylwester Strużyna.

Rynek żywności bio rośnie