Bio Planet planuje ekspansję zagraniczną

Bio Planet S.A., lider polskiego rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej, w I kwartale 2021 roku wygenerował niemal 59 mln PLN przychodu netto, odnotowując wzrost o prawie 6% rdr. Zysk netto w porównaniu z I kwartałem 2020 wzrósł o 30%.

Spółka Bio Planet wypracowała w pierwszym kwartale 2021 roku niemal 59 mln przychodów ze sprzedaży, przy około 3 mln zł zysku netto (+30% rdr). Wartość EBITDA wzrosła w porównaniu rdr o ponad 0,6%.

- Rozpoczęliśmy wewnętrzne prace koncepcyjne nad budową nowego zakładu przetwórczego, który chcielibyśmy zrealizować do końca 2023 roku. Jesteśmy przekonani, że to przełoży się na jeszcze wyższą wydajność i umożliwi nie tylko magazynowanie produktów, ale również ich przetwarzanie. Pozwoli to również w dużej mierze zoptymalizować ponoszone przez nas koszty – mówi Sylwester Strużyna, prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Najważniejszą inwestycją, jaką spółka podjęła, było uruchomienie pierwszej część rozbudowanego centrum logistyczno-magazynowego. Jego pełne uruchomienie przewidywane jest w II kwartale 2021 r. Spółka uruchomiła również maszynę do paczkowania świeżych warzyw i owoców, co umożliwi spółce zwiększenie ilości oferowanych świeżych warzyw i owoców.

– Skupiliśmy się również na wprowadzaniu do oferty licznych, nowych produktów zarówno w markach własnych jak i w markach dystrybuowanych. Wprowadziliśmy łącznie 350 nowych produktów, większość z nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Poszerzyliśmy również naszą ofertę o azjatyckie makarony pod marką Perfect Earth oraz włoskie pieczywo chrupkie marki La Buona Terra. Od niedawna oferujemy również produkty nabiałowe oraz nowości marki Biominki – dodaje prezes Strużyna.

W kolejnych miesiącach spółka planuje kolejne inwestycje i ekspansję na nowe rynki.

– Widzimy duży potencjał w rynkach zagranicznych i analizujemy możliwość ekspansji w tym kierunku. Pracujemy również nad poszerzeniem asortymentu dostępnego dla naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że inwestycje, zarówno te zrealizowane, jak i planowane pozwolą pomnożyć zyski już w kolejnych miesiącach – zapewnia prezes Zarządu Bio Planet S.A.