Bio Planet zadebiutowało na GPW

W ofercie publicznej jeden z akcjonariuszy spółki, Organic Farma Zdrowia S.A., oferował do 702.000 akcji istniejących, a spółka - do 200.000 akcji nowej emisji serii D. Ostateczna liczba akcji, na które inwestorzy złożyli zapisy, w ramach oferty wynosiła 350.879, w tym 200.000 akcji nowej emisji serii D oraz 150.879 akcji sprzedawanych. W ramach publicznej subskrypcji akcji serii D w transzy małych inwestorów przydzielono akcje nowej emisji 103 inwestorom, a w transzy dużych inwestorów – jednemu.

Bio Plant z NewConnect na GPW

Wartość oferty publicznej wyniosła 9,8 mln zł, z czego spółka pozyskała 5,6 mln zł w ramach emisji akcji serii D. Cenę emisyjną i sprzedaży ustalono na 28 zł.

Kurs akcji Bio Planet wzrósł na otwarciu w debiucie na GPW o 0,75 proc. do 27 zł. W pierwszych minutach sesji nie zawarto transakcji prawami do akcji spółki.

Do obrotu trafiło 2,8 mln akcji serii A, B i C, jak również 200 tys. praw do akcji serii D.

Firma działa na rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Akcje Bio Planet były od 2015 roku notowane na rynku NewConnect.

Wartość wpływów z listopadowej emisji akcji spółki wyniosła 5,6 mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczy na budowę i wyposażenie nowych zakładów konfekcjonowania. Firma zakłada, że nowe inwestycje do roku 2024 potroją dotychczasowe moce przerobowe. Łączna wartość inwestycji jest szacowana na 33,3 mln zł.