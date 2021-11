Bio Planet zmaga się z efektem wysokiej bazy

W końcowych miesiącach 2020 r., w związku z rozpoczynają się drugą falą pandemii Covid, spółka odnotowywała bardzo wysokie sprzedaże, co przełożyło się na efekt wysokiej bazy 2020 roku. W ocenie Bio Planet efekt wysokiej bazy zostanie wkrótce zakończony i spółka powróci do generowania dodatniej dynamiki sprzedaży w stosunku do analogicznych okresów roku poprzedniego.

W październiku spółka wprowadziła ponad 150 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet.



W minionym miesiącu spółka uruchomiła dodatkowe dostawy na kierunkach: Cieszyn, Wałbrzych, Kraków, Kalisz, Jelenia Góra, Nowy Sącz, Elbląg, Giżycko, Leszno, Łódź, Gdynia, Wejherowo, Koszalin co zapewni klientom w tych regionach częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.