BioBazar wkrótce wróci do Fabryki Norblina

Rewitalizowana przez Grupę Capital Park Fabryka Norblina na warszawskiej Woli wkroczyła w ostatnią, finalną fazę prac przed otwarciem. Uruchomienie pierwszych funkcjonalności na terenie projektu nastąpi już na początku września, a kolejne z nich będą udostępniane w kolejnych miesiącach.

Prace przy rewitalizacji Fabryki Norblina rozpoczęły się pod koniec listopada 2017, a zakończą się już pod koniec tegorocznych wakacji.

– Intensywnie pracujemy wraz z naszymi najemcami, by już po wakacjach wszyscy warszawiacy, ale też i pracownicy, którzy wprowadzą się do biur zlokalizowanych na terenie Fabryki, mogli skorzystać z jak największej ilości ciekawych konceptów, które dla nich przygotowaliśmy. Powrót BioBazaru w zupełnie nowej aranżacji, butikowe kino według naszego autorskiego pomysłu, galeria sztuki, foodhall z 26 oryginalnymi stoiskami gastronomicznymi, liczne restauracje, piano bar z muzyką na żywo, otwarte, multimedialne muzeum, które opowie wyjątkową historię tego miejsca – to tylko część z atrakcji, jakie będą stopniowo odsłaniane już od początkowych dni września – mówi Kinga Nowakowska, członek zarządu i dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park.

Obecnie większość prac związanych z budynkami została już zakończona lub jest na finalnym etapie.

W nowo wybudowanych budynkach biurowych, oferujących 41 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni klasy A+, trwają intensywne prace związane z aranżacją wnętrz oraz przygotowujące do odbiorów technicznych. Pierwsi najemcy pojawią się w nich już na początku września. Do największych z nich należą Allegro.pl (16,2 tys. mkw.), globalne centrum usługowe Japan Tobacco International (8,5 tys. mkw.), czy SEB Bank (3,3 tys. mkw.).

Inwestorem i pomysłodawcą rewitalizacji Fabryki Norblina jest Grupa Capital Park. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia PRC Architekci. Głównym wykonawcą jest firma Warbud SA, z którą współpracują m.in. Soletanche Polska, Maat4 i TKT Engineering. Za działania związane z konserwacją zabytków odpowiedzialna jest firma Monument Service.