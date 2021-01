BioBazar zajmie 1800 mkw. w Fabryce Norblina

fot. Biobazar

BioBazar w drugiej połowie bieżącego roku powróci do zrewitalizowanej Fabryki Norblina. Targ oferujący ekologiczne produkty zajmie jedną z zabytkowych, pofabrycznych hal o powierzchni 1800 mkw. Na klientów przez 5 dni w tygodniu czekać będzie łącznie 10 000 produktów na 75 stałych i kilkunastu sezonowych stoiskach w nowej aranżacji.

BioBazar działa od 27 listopada 2010 r., a w drugiej połowie 2021 r. zainauguruje działalność zrewitalizowanej Fabryki Norblina. Obecnie targ funkcjonuje tymczasowo na Mokotowie, przy ul. Wołoskiej 3.

80% asortymentu to produkty certyfikowane, pozostałych 20% to towar niepodlegający certyfikacji, m.in. dziko rosnące grzyby i zioła czy ryby pochodzące z dzikich łowisk. Koncept współtworzy ponad 100 wystawców, z których wielu jest związanych z BioBazarem od samego początku. Do współpracy zgłaszają się także kolejni dostawcy i producenci.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani.Pojawią się nowi wystawcy, m.in. oferujący produkty kuchni z różnych stron świata. Działać będzie koncept, w którym kucharze korzystać będą

z sezonowych produktów z BioBazaru, pojawi się również więcej opcji jedzenia na miejscu czy na wynos. Do dyspozycji gości będzie także kawiarnia prowadzona przez naszego wieloletniego wystawcę czy piekarnia, która zaproponuje pieczywo wypiekane na miejscu – wylicza Joanna Żuchlińska, Marketing Manager BioBazaru.

Kacper Gronkiewicz, architekt który zaprojektował m.in. oryginalne wnętrza warszawskich drink barów Aura i Foton, jak również Księgarni na Tłomackiem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Projektując nowe oblicze BioBazaru czerpał przede wszystkim z tradycji polskich bazarów, począwszy od warszawskiego „Różyca” czy Jarmarku Europa, jak również innych, znanych światowych targowisk. W nawiązaniu do ekologicznego motywu przewodniego BioBazaru materiały architektoniczne użyte do produkcji stoisk oraz wystroju wnętrz będą naturalne i przyjazne środowisku – m.in. drewno, płyty MDF o zredukowanej ilości formaldehydu czy kolorowe laminaty będące mieszanką papieru i żywicy. Na terenie BioBazaru pojawią się też zabytkowe elementy, pochodzące z dawnej fabryki.

Fabryka Norblina zaoferuje 65 tys. mkw. powierzchni użytkowej, z czego 41 tys. mkw. to biura, a pozostałe 24 tys. mkw. wypełnią koncepty rozrywkowe, gastronomiczne, usługowe, handlowe, kulturalne oraz wellness. Wśród najemców zrewitalizowanej Fabryki Norblina, oprócz BioBazaru znajdzie się m.in. foodhall z ponad 30 konceptami gastronomicznymi (3.200 mkw.), butikowe kino z siedmioma salami (3.300 mkw.), Latino Bar z muzyką na żywo (408 mkw.), a także liczne restauracje. W części biurowej kompleksu swoje biura będą miały m.in. Allegro.pl (16.200 mkw.) oraz Globalne Centrum Usług Biznesowych Japan Tobacco International (8,5 tys. mkw.). Planowane ukończenie inwestycji to II połowa 2021 roku.

Inwestorem i pomysłodawcą rewitalizacji Fabryki Norblina jest Grupa Capital Park. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia PRC Architekci. Głównym wykonawcą jest firma Warbud SA, z którą współpracują m.in. Soletanche Polska, Maat4 i TKT Engineering. Za działania związane z konserwacją zabytków odpowiada firma Monument Service.