Black Friday i Święta będą w tym roku trudniejsze dla detalistów?

Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie podwyższyła referencyjną stopę procentową o 40 punktów bazowych – z 0,1 procent do 0,5 procent. Zła wiadomość dla e-handlu nadeszła na samym progu sezonu świątecznego.

Firmy, które już zaciągnęły kredyty – czy to bankowe, czy pozabankowe – mogą spodziewać się stopniowego wzrostu oprocentowania rat swoich zobowiązań.

Do najistotniejszych źródeł finansowania działalności polskich małych i średnich przedsiębiorstw należą m.in. takie instrumenty jak: linia kredytowa (55 proc.) czy kredyt bankowy (39 proc.).

Za pasem Black Friday, Cyber Monday i cały Black Week, a tuż potem – okres zakupów świątecznych. Dla przedsiębiorców w branży e-commerce zbliża się najważniejszy czas w roku, który nierzadko decyduje o kondycji firmy na kolejne 12 miesięcy. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w takim momencie to prawdziwy sygnał alarmowy – oznacza ona bowiem, że e-biznes będzie miał trudniejszy dostęp do finansowania właśnie wtedy, gdy może go najbardziej potrzebować.

Trudno planować budżet

– Ekspansja i rozwój zawsze wymagają finansowania. Tymczasem podwyżka stóp procentowych w październiku, na początku gardłowego dla e-handlu kwartału, oznacza, że sprzedawcy online, którzy zaciągnęli kredyt, muszą się liczyć z większymi obciążeniami finansowymi. Co więcej, ekonomiści twierdzą, że to dopiero początek cyklu podwyżek, możliwe więc, że raty będą rosły w nieprzewidywalnym tempie. Trudno w takiej sytuacji planować budżet – mówi Jakub Pietraszek, CEO Booste, firmy finansującej biznesy e-commerce w modelu revenue-based financing.

Obawy te są tym bardziej zasadne, że – jak wynika ze statystyk Komisji Europejskiej – do najistotniejszych źródeł finansowania działalności polskich małych i średnich przedsiębiorstw należą m.in. takie instrumenty jak: linia kredytowa (55 proc.), kredyt kupiecki (40 proc.) czy kredyt bankowy (39 proc.). Jedynie 3 proc. firm za najważniejsze źródło finansowania uważa kapitał własny.

Majaczące na horyzoncie widmo nieprzewidywalności kredytów bankowych, w połączeniu z wyśrubowanymi wymaganiami, może zniechęcać e-handlowców do sięgania po kapitał od banków. Co więcej – stopy procentowe idące w górę mogą przełożyć się na szybko rosnące raty również w przypadku finansowania pozyskiwanego z niektórych innych, pozabankowych instytucji, takich jak klasyczne firmy pożyczkowe. Wynika to z przepisów prawa, w myśl których maksymalny koszt odsetek ustawowych jest równy aktualnemu oprocentowaniu. To oznacza, że wraz z podwyżką stopy procentowej, ten koszt zmienił się z 7,2 proc. do 8 proc. – a ekonomiści sugerują, aby spodziewać się dalszych wzrostów.