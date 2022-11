Black Week na Allegro. Nawet o 60 proc. taniej

Black Week na Allegro, który właśnie się rozpoczął, to coroczny festiwal zakupowy, trwający aż 8 dni do Cyber Monday (28 listopada). Każdego dnia klienci mogą znaleźć tysiące produktów w najlepszych cenach, nawet do -60%, w kategoriach takich jak, m.in. elektronika, dom i ogród, zdrowie i uroda.

Co roku stawiamy wyższe cele, jeśli chodzi o festiwale zakupowe odbywające się na Allegro. Jak pokazują dane dotyczące zeszłorocznego Black Week, w szczytowych momentach na platformie Allegro zakupów dokonywało jednocześnie kilkuset klientów na sekundę. W tym roku nie zwalniamy tempa- mówi Alvise Favara, Chief Commercial Officer w Allegro.

Allegro z ofertą pod Mundial

2022 rok to jeszcze więcej okazji do mistrzowskiego świętowania, ponieważ 20 listopada rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Jest to doskonała moment, aby zapolować na gorące obniżki, np. na telewizory czy soundbary, aby cieszyć się najlepszą jakością tego wydarzenia. Ponadto, klienci mogą skorzystać z usługi Allegro Care, czyli dodatkowego ubezpieczenia nowych i używanych przedmiotów w najważniejszych podkategoriach elektroniki na Allegro. Mogą również dostosować do swoich indywidualnych potrzeb zakres i okres ochrony. W razie awarii, uszkodzenia lub kradzieży klienci otrzymują szybką, bezgotówkową naprawę w ramach usługi door-to-door lub wypłatę gotówki równej ceny zapłaconej za urządzenie, jeśli naprawa jest niemożliwa.

Black Week to okazja do zakupów na święta

Podczas Black Week można również wybrać pierwsze świąteczne prezenty w atrakcyjnych cenach, np. torebki Wittchen, perfumy Calvin Klein, klocki LEGO czy zegarki Timex i wiele więcej. Dodatkowo, posiadając usługę Allegro Pay można odroczyć płatność za zakupy o 30 dni. Wszystkie dostępne produkty znaleźć można na specjalnej stronie kampanii: https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday.

Black Friday na Allegro z dyrektywą Omnibus

Ponadto, codziennie pojawiać się będą również gorące oferty oznaczone “Fast deal”, które dostępne będą jedynie przez 24 godziny lub do wyczerpania zapasów, oraz “App Only”, które można kupić jedynie z poziomu aplikacji mobilnej Allegro. Zgodnie z dyrektywą Omnibus, obok informacji o obniżonej cenie klienci Allegro znajdą również komunikat o najniższej cenie danego produktu, jaka obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Przykładowe promocje na poniedziałek, 21 listopada

FIFA 23 na PS4 za 159 zł

iPhone 12 128 GB (czarny) za 3499 zł

De’Longhi ekspres automatyczny ECAM21.117 B za 1179 zł

Samsung TV 65" QE65Q70BATXXH za 3699 zł

Konsola Xbox Series S 512 GB za 1149 zł

Walizka Wittchen Tour kabinowa 4koła 34l 56-3A-631 za 149 zł

Lego Technic Dom's Dodge Charger 42111 za 329 zł

2x SOMAT Gold Tabletki do Zmywarki Giga Size 72 szt. za 74,99 zł