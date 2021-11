Black Week na Allegro potrwa od 22 do 29 listopada

Dostępne będą setki tysięcy ofert w specjalnych cenach. Nowe okazje będą pojawiać się każdego dnia. Atrakcyjne ceny, z obniżkami nawet

do minus 70%, będzie można znaleźć we wszystkich kategoriach dostępnych na platformie.



Klienci będą mogli wybierać spośród takich popularnych marek, jak Xiaomi, Apple, Lego, Xbox czy też Calvin Klein. Wszystkie oferty dostępne będą na stronie allegro.pl/strefaokazji/black-friday oraz oczywiście w aplikacji mobilnej Allegro.



Podczas zeszłorocznej edycji Black Weeka klienci każdego dnia kupowali prawie 3,5miliona produktów. Sprzedawcy, którzy dołączyli do akcji, odnotowywali wyższą sprzedaż-o ok.250-300%

więcej sprzedanych przedmiotów niż przeciętnego dnia. Z kolei kupujący z pakietem AllegroSmart! zaoszczędzili ponad 45 milionów złotych na samych kosztach dostaw -powiedziała Aleksandra Sroka-Krzyżak, Strategy Director w Allegro.