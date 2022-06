Blik organizuje loterię - do wygrania 84 tys. zł

W pierwszym kwartale 2022 roku jego użytkownicy zrealizowali 247 mln transakcji. To aż o 62 proc. więcej niż rok wcześniej. Dostępny jest także dla wszystkich klientów bankowości mobilnej w Polsce - to 21,6 mln aktywnych aplikacji. Płatność nim oferuje 18 banków, a korzysta z niego ponad 10,5 mln użytkowników.

Startowi BLIKOMANII towarzyszy kampania reklamowa realizowana m.in. w telewizji, internecie – mediach społecznościowych, radiu i kinie. Loterię wspierać będą również banki, które udostępniają BLIKA w swoich aplikacjach mobilnych. Za kreację kampanii odpowiada agencja Change Serviceplan, która współpracuje z BLIKIEM.

Roczne pensje do wygrania

W loterii jak co roku może wziąć każdy, kto płaci BLIKIEM. Pula nagród to ponad 2,6 mln zł, w tym 9 rocznych pensji o łącznej wartości 84 tys. zł każda i 15 015 czeków o wartości 100 lub 200 zł. Loteria potrwa od 1 czerwca do 30 sierpnia 2022 roku.

Aby wziąć udział w loterii, należy zarejestrować się na stronie www.blikomania.pl, zrealizować transakcję weryfikacyjną w kwocie symbolicznej złotówki, która weźmie udział w losowaniu. Wszystkie pieniądze z rejestracji trafią na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci na realizację programów edukacyjnych m.in. cyberbezpieczeństwa, skierowanych do dzieci.