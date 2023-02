BLIK pobił rekord – 1,2 mld transakcji w ciągu roku

Od stycznia do grudnia 2022 r. użytkownicy BLIKA wykonali rekordową liczbę ponad 1,2 mld transakcji.

Rekordowa dzienna liczba transakcji wynosząca 5,9 mln została odnotowana 9 grudnia 2022 roku.

Liczba zarejestrowanych aplikacji mobilnych z dostępem do BLIKA wynosiła 25,9 mln, a liczba aktywnych użytkowników niemal 13 mln.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy bardzo dynamicznie rosła liczba przelewów na telefon BLIK i płatności w POS – w 2022 r. zanotowano w tych kanałach wzrost odpowiednio o 110 i 162 proc. rok do roku. Na koniec grudnia 2022 r. liczba zarejestrowanych aplikacji mobilnych z dostępem do BLIKA wynosiła 25,9 mln, z kolei liczba aktywnych użytkowników niemal 13 mln.

4 mln transakcji BLIKIEM każdego dnia

Od stycznia do grudnia 2022 r. użytkownicy aktywnie korzystali z BLIKA, wykonując rekordową liczbę transakcji. W całym roku było ich ponad 1,2 mld, z czego 371 mln zostało zrealizowanych w czwartym kwartale 2022 r. W tym czasie Polacy wykonywali średnio 4 mln transakcji BLIKIEM dziennie.

Rekordowa dzienna liczba transakcji wynosząca 5,9 mln została odnotowana 9 grudnia 2022 roku. Średnia kwota transakcji BLIKIEM w ostatnim kwartale roku wynosiła 134 zł. Natomiast wartość wszystkich transakcji zrealizowanych nim w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku wyniosła blisko 50 mld zł, czyli o 53 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Za nami przełomowy rok. W ciągu tych dwunastu intensywnych miesięcy udało nam się nie tylko wzmocnić pozycję BLIKA na polskim rynku, ale także zwiększyć jego widoczność za granicą. Dzięki planowanemu przejęciu słowackiej spółki VIAMO dziś możemy myśleć o naszym dalszym rozwoju poza Polską – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK. – Naszą ambicją jest, aby BLIK stał się systemem płatności, który jest dostępny dla użytkowników europejskich aplikacji bankowych – dodaje.

Dominująca pozycja BLIKA w e-commerce

BLIK jest z dużą częstotliwością wykorzystywany przez użytkowników w e-commerce. Ze wszystkich transakcji nim realizowanych, blisko 60 proc. stanowią właśnie te w kanale online. Między październikiem a grudniem 2022 r., czyli w najgorętszym okresie sprzedażowym w roku, liczba płatności BLIKIEM w e-sklepach przekroczyła granicę 212 mln. To o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Natomiast w całym 2022 r. Polacy zrealizowali w tym kanale 714,2 mln transakcji o wartości 89,2 mld zł. Rok wcześniej takich operacji było o 37 proc. mniej, czyli 522,5 mln, a ich kwota wyniosła 61,6 mld.

– Konsumenci coraz chętniej wybierają zakupy online. Z naszych danych transakcyjnych wynika, że najczęściej wykorzystują BLIKA na platformach typu marketplace i do płacenia za rachunki. W ubiegłym roku w związku z rozgrywkami Mistrzostw Świata, częściej korzystali z BLIKA w serwisach firm bukmacherskich. Jednak z kwartału na kwartał rosną również inne kategorie zakupowe, takie jak moda czy drogerie. Te wzrosty wynikają z szerokiej dostępności i popularności BLIKA. Są także rezultatem unikalnego doświadczenia użytkowania, które bazuje na szybkości i bezpieczeństwie transakcji BLIKIEM w e-commerce – wyjaśnia Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK.

Silną pozycję BLIKA w e-handlu potwierdzają również cykliczne dane Narodowego Banku Polskiego. Od czwartego kwartału 2018 roku BLIK wyprzedza karty pod względem liczby transakcji realizowanych w krajowym e-commerce. Polscy użytkownicy e-handlu płacą nim zdecydowanie częściej niż kartami. Porównując wyniki pierwszego półrocza 2022 r. można odnotować, że liczba transakcji BLIKIEM była wyższa od liczby transakcji kartami aż o 215 proc.

Co piąta transakcja BLIKIEM na numer telefonu

Z kwartału na kwartał dynamicznie rośnie również liczba przelewów na telefon BLIK. Między październikiem a grudniem użytkownicy zlecili aż 76,6 mln takich transakcji, czyli o 94 proc. więcej niż rok wcześniej.

Płatności P2P stanowią obecnie blisko jedną piątą wszystkich operacji BLIKIEM. Ich wartość w czwartym kwartale osiągnęła poziom 9,7 mld zł (o 115 proc. więcej niż rok wcześniej), natomiast średnia wartość przelewu na telefon BLIK to 126 zł.

W całym 2022 r. Polacy rozliczyli się w ten sposób 243 mln razy. Wartość wszystkich przelewów na telefon BLIK zrealizowanych przez użytkowników w 2022 r. wyniosła 29,7 mld wobec 13 mld rok wcześniej.

Płatności zbliżeniowe nabierają rozpędu

W ubiegłym roku sporą popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych. W całym 2022 r. zapłacono w ten sposób 228 mln razy (wzrost o 162 proc. w stosunku do całego 2021 r.), z czego 68,2 mln transakcji zarejestrowano między październikiem a grudniem (wzrost o 133 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 r.).

Polacy coraz częściej sięgali także po płatności zbliżeniowe BLIK. W 2022 r., czyli pierwszym pełnym roku od startu tej usługi, wykonali za jej pomocą blisko 70 mln transakcji o wartości 2,7 mld. Jedną trzecią tego wyniku stanowiły płatności zrealizowane w czwartym kwartale ubiegłego roku. Od października do grudnia 2022 r. zarejestrowani użytkownicy, których jest obecnie już 1,8 mln, wykonali aż 23,4 mln operacji na kwotę blisko 1 mld zł. Od momentu uruchomienia BLIKA zbliżeniowego zapłacono nim w 117 krajach na 6 kontynentach.

– Ubiegły rok był kolejnym z rzędu, kiedy postawiliśmy na strategię edukowania oraz zachęcania użytkowników do wykonania pierwszej transakcji i utrwalenia nawyku płacenia BLIKIEM zbliżeniowym. W tym celu zrealizowaliśmy kilka angażujących i przemyślanych kampanii, dzięki czemu dotarliśmy do kolejnych osób, które chcą się rozliczać się szybko, prosto i bezpiecznie – komentuje Monika Król. – Rosnąca popularność BLIKA zbliżeniowego przekłada się na ogólne zainteresowanie tą metodą płatności w sklepach stacjonarnych i punktach usługowych. Kanał POS stanowi aktualnie jedną piątą wszystkich transakcji BLIKIEM. Zakładamy, że w perspektywie kolejnych kwartałów będziemy obserwować dalsze wzrosty i nowy rozkład sił pomiędzy poszczególnymi usługami BLIKA – zaznacza.

W czwartym kwartale br. obserwowano także stabilny wzrost wypłat gotówki w ATM. W tym czasie zrealizowano w bankomatach 13,6 mln transakcji. Liczba wpłat i wypłat wzrosła rok do roku o 29 proc. Ich wartość osiągnęła 8,9 mld zł, a średnia pojedyncza transakcja wyniosła 655 zł. Udział operacji realizowanych BLIKIEM w bankomatach w stosunku do ogólnej ich liczby stanowił na koniec grudnia 2022 r. – 3,7 proc. W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku w systemie odnotowano 49,7 mln tego typu transakcji.

8 lat obecności BLIKA na rynku

Przez 8 lat obecności na rynku BLIK zdołał zgromadzić sporą grupę aktywnych i lojalnych użytkowników. Od 2015 r. do końca 2022 r. w systemie zarejestrowano blisko 2,8 mld transakcji o wartości 371,4 mld zł. W tym odpowiednio 1,8 mld operacji zrealizowano w e-commerce, 382 mln na terminalach płatniczych, jednocześnie zlecono 427 mln natychmiastowych przelewów na telefon i 165 mln razy wpłacono lub wypłacono gotówkę z bankomatu.

Popularność BLIKA wśród różnych grup użytkowników potwierdzają jednak nie tylko dane transakcyjne, ale także cykliczne pomiary prowadzone przez firmę KANTAR. Zgodnie z nimi BLIK to najbardziej znana marka płatności bezgotówkowych w Polsce, która utrzymuje wysoki poziom znajomości z dużą przewagą nad konkurencją. Na koniec grudnia 2022 r. aż 96 proc. użytkowników aplikacji bankowych wskazało, że zna BLIKA, a 49 proc. wybiera go najczęściej jako formę rozliczeń.

W ubiegłym roku BLIK zanotował najwyższy wskaźnik indeksu siły marki Brand Power na poziomie 44 proc. – to dwukrotnie więcej niż inne dobrze znane firmy w kategorii płatności. Działania w popularyzowaniu i dbaniu o pozytywne doświadczenia użytkowników BLIKA, poskutkowały również wysokim współczynnikiem polecania marki wśród użytkowników. W 2022 r. wskaźnik NPS BLIKA wynosił aż 64 punktów, podczas gdy średni wynik NPS dla branży finansowej to 34 punkty.

– Użytkownicy BLIKA zwracają uwagę, że jest on rozwiązaniem, które bardzo ułatwia im życie i pomaga w codziennych płatnościach, a do tego jest prostą i bezpieczną opcją, niewymagającą od nich podawania żadnych prywatnych danych. Przede wszystkim jest to jednak metoda płatności, która dzięki swojej wszechstronności znacząco upraszcza codzienne zarządzanie finansami i daje Polakom wiele możliwości. Z naszych usług korzysta obecnie 13 mln osób – podkreśla Dariusz Mazurkiewicz. – To właśnie z myślą o nich chcemy rozwijać nasz system i dostarczać nową jakość płacenia. Przed nami kolejne wdrożenia i zmiany, które realnie zmienią rynek płatniczy w Polsce, ale mamy nadzieję, że także w całej Europie – zapowiada.