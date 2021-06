Blisko 70 proc. konsumentów korzysta z aplikacji finansowych

Już blisko 70 proc. konsumentów używa aplikacji do obsługi konta bankowego – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie UOKiK.

Większość ankietowanych jest zadowolona z działania aplikacji finansowych i nie obawia się o kwestie bezpieczeństwa



Problemy z tego typu programami miało 9 proc. użytkowników, najczęściej dotyczyły one braku dostępu i obsługi klienta

- Rozwój aplikacji finansowych jest korzystny dla konsumentów, bowiem ułatwia dostęp do usług i pozwala zaoszczędzić cenny dla nas czas. Wymaga jednak zachowania ostrożności i zwrócenia uwagi na kwestie bezpieczeństwa, aby nie paść ofiarą cyberprzestępców – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Operacje bankowe i płatności za zakupy

Jak wynika z sondażu PBS, już 68 proc. konsumentów używa aplikacji bankowych do obsługi swojego konta. Dużo częściej sięgają po nie najmłodsze osoby (w grupie 15-29 lat to 77 proc.). Z innych tego typu programów Polacy korzystają rzadziej, np. z:

aplikacji do operacji finansowych online (m.in. paypall, skrill) – 27 proc.,

aplikacji do transakcji w konkretnych sklepach (m.in. lidl pay, orlen pay) – 18 proc.,

wirtualnych portmonetek (m.in. revolut, curve, googlepay, applepay) – 14 proc.,

aplikacji do płatności w podróży (m.in. Uber, Bolt, skycash, autopay) – 12 proc.



Z drugiej strony wciąż prawie co czwarta osoba (23 proc.) nie korzysta z żadnej aplikacji finansowej. W grupie 60+ jest to 37 proc.

Polacy najczęściej używają aplikacji finansowych powiązanych z posiadanymi usługami finansowymi, np. aby przeprowadzić operacje bankowe oraz zapłacić za produkty i usługi.

Główną motywacją do korzystania z aplikacji finansowych jest łatwość obsługi i wygoda (68 proc.). Blisko połowa badanych (49 proc.) korzysta z nich, ponieważ są powiązane z innym produktem finansowym, np. kontem walutowym. Wystąpiła także sytuacja, w której badany twierdził, że bank wymusił na nim założenie takiej aplikacji.

Problemy z aplikacjami finansowymi

Z badania PBS wynika, że większość osób korzystających z aplikacji finansowych jest z nich zadowolona. Aż 88 proc. ocenia, że są przydatne do dokonywania płatności lub innych operacji finansowych. Większość respondentów nie obawia się też o kwestie bezpieczeństwa, jednak nie jest to pełne zaufanie. Ze stwierdzeniem, że „aplikacje finansowe gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i bankowych” zdecydowanie się zgadza jedynie 18 proc. badanych, a raczej się zgadza – 45 proc.

Aż 91 proc. badanych użytkowników aplikacji finansowych twierdzi, że nigdy nie miało z nimi problemów. Ci, którzy je napotkali, wymieniali przede wszystkim kwestie techniczne: brak dostępu oraz problemy z obsługą klienta. 26 proc. zgłoszeń miało związek z bezpieczeństwem, np. próbą włamania na konto czy wyłudzenia pieniędzy.