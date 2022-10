Blue City o kryzysie energetycznych: centra mogą czasowo wyłączać oświetlenie elewacji i reklam

Redukują zużycie energii m.in. dzięki wymianie tradycyjnego oświetlenia na LED, stosowaniu czujników ruchu, nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem, wentylacją i klimatyzacją oraz monitorowaniu i bieżącemu korygowaniu zużycia w poszczególnych strefach. Intensyfikacja tego typu działań dotyczy zwłaszcza obiektów starszej generacji. Oczywiście każdy budynek czy kompleks ma swoją specyfikę i nie zawsze będzie to ten sam katalog działań. Jednak przykładowe, możliwe do zastosowania rozwiązania to m.in. zmiana temperatury w pasażach i sklepach, ograniczanie i czasowe wyłączanie oświetlenia elewacji, reklam, parkingów czy korytarzy technicznych. Rozwiązaniem jest również skrócenie godzin pracy sklepów i centrów handlowych - zauważa Yoram Reshef, wiceprezesa Blue City.

W Blue City korzystamy w większości z oświetlenie typu LED, zainstalowaliśmy również system oszczędzający wodę i energię. Na oszczędności wpływa również architektura budynku i dach w formie szklanej kopuły, dzięki której w dużej mierze korzystany z naturalnego światła dzienne - dodaje Yoram Reshef.

Od kilku miesięcy trwa dyskusja pomiędzy zarządzającymi centrami handlowymi a najemcami prowadzącymi sprzedaż online, która dotyczy zwiększania czynszu opłat za obroty w internecie. W moim przekonaniu zapisy dotyczące zwiększania wysokości czynszów w oparciu o sprzedaż online są uzasadnione w przypadku, gdy wychodzi ona z danej placówki znajdującej się w galerii handlowej, a nie z magazynu sklepu. W takiej sytuacji sklepy w procesie sprzedaży online wykorzystują infrastrukturę centrów handlowych. Ponadto nie zapominajmy również, że centra handlowe prowadzą promocje marketingowe znajdujących się u nich marek. Rozwój handlu internetowego zdecydowanie wymaga nowych rozwiązań we współpracy sklepów z centrami handlowymi - podsumowuje Yoram Reshef.