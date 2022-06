Analityk: W tym roku płace wzrosną o ponad 10 proc., a inflacja o 13,5 proc.

Według zaktualizowanych prognoz ekonomistów Banku BNP Paribas, polska gospodarka zwiększy się w bieżącym roku o 5,5%. Szybki prognozowany wzrost PKB w tym roku to jednak w dużej mierze efekt wysokiego wolumenu wytworzonych dóbr i usług w okresie styczeń – marzec. W najbliższych miesiącach analitycy spodziewają się spowolnienia gospodarczego, na co wpływ będzie mieć przede wszystkim widoczne już schłodzenie globalnej koniunktury.

Eksperci zaznaczają, że mimo znaczących podwyżek stóp procentowych oraz wysokiej inflacji wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych powinny pozostać na wysokim poziomie. Będą temu sprzyjać obniżka stawki podatku od osób fizycznych (PIT) do 12%, planowane wakacje kredytowe, zakumulowane w poprzednich miesiącach oszczędności oraz napływ 1 -2 mln osób z Ukrainy.

Mimo pogorszenia koniunktury analitycy przewidują, że w nadchodzących miesiącach inflacja w Polsce pozostanie wysoka i średniorocznie wyniesie odpowiednio 13,5% i 10,5% w tym i przyszłym roku. Wskazują, że na ich prognozę istotny wpływ mają założenia odnośnie wprowadzonych w ramach Tarcz Antyinflacyjnych zmian podatkowych.

Zmiany stawek podatku VAT i akcyzy na energię, paliwa i żywność obniżyły inflację CPI w tym roku o około 3pp. W założeniu obniżki te miały obowiązywać do końca lipca bieżącego roku. Przewidujemy jednak, że ich działanie zostanie wydłużone do końca roku. Zakładamy też, że na początku przyszłego roku około połowa z pierwotnych stawek zostanie przywrócona, co podwyższy inflację o około 1,5pp. Jednak biorąc pod uwagę zaplanowane na przyszły rok wybory parlamentarne, nie można wykluczyć scenariusza w którym obniżone stawki podatków pośrednich będą utrzymane przez cały 2023 rok – zaznacza Marcin Kujawski, Starszy Ekonomista Banku BNP Paribas.