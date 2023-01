Bobby Burger nie tylko we franczyzie

W nowym menu, które zadebiutowało w styczniu 2023 r., każdy burger dostępny jest teraz w dwóch wersjach – mięsnej oraz wegańskiej.

– Cenimy sobie różnorodność w każdym wydaniu. Jesteśmy marką, która pozwala wyrażać siebie również poprzez jedzenie – bez względu na to czy ktoś je mięso, czy stawia na rośliny. Dajemy gościom wolność wyboru. Nasi klienci to doceniają – przekonuje Bogumił Jankiewicz, CEO Bobby Burger.

Bobby Burger: Nowe modele współpracy

Plany na 2023? Szersza promocja franczyzy, obejmująca nowe koncepty współpracy – w formie franczyzy lub ajencji.

– Nasz podstawowy model działania to burgerownia na zasadach franczyzowych, obsługująca zamówienia na miejscu, na wynos i w dostawie. Ale oferujemy także koncept dark kitchen, który zakłada funkcjonowanie w 100% na rynku delivery. W tym modelu franczyzobiorca musi posiadać jedynie kuchnię, więc koszty uruchomienia lokalu są dużo niższe. W najbliższych miesiącach planujemy także powrócić z konceptem Cube stworzonym z myślą o działalności sezonowej – tłumaczy właściciel sieci.

Z Bobby Burger można działać nie tylko na zasadach franczyzy. Sieć posiada kilkanaście lokali własnych, do prowadzenia których poszukuje ajentów.

Obecnie sieć poszukuje ajentów do restauracji w Olsztynie i Krakowie.

– Ajent zarządza gotowym lokalem, nie ponosząc kosztów jego remontu czy adaptacji. Jego wynagrodzeniem jest stała podstawa oraz ustalony procent od obrotów. To więc świetne rozwiązanie dla osób, które dopie ro zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem własnego biznesu. My nazywamy to miękkim wejściem w świat franczyzy. Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych współpracą w Krakowie i Olsztynie – mówi Bogumił Jankiewicz.

Bobby Burger to jedna z pierwszych sieci burgerowni w Polsce. Działa na rynku od 11 lat. Obecnie liczy 27 punktów w kraju.