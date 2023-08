Body Chief sponsorem Lecha Poznań UAM

Drużyna prowadzona przez trenerkę Alicję Zając rozpocznie w połowie sierpnia swój trzeci sezon w niebiesko-białych barwach. Dla lechitek będzie to pierwszy rok występów na zapleczu Ekstraligi. Walkę o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju zawodniczki Kolejorza rozpoczną z nowym sponsorem, którym w minionych dniach został Body Chief.

Body Chief to poznańska firma, a jej pracownicy regularnie kibicują Kolejorzowi z trybun Enea Stadionu. Teraz obie marki związały się roczną umową sponsorką. Logo Body Chief znajdzie się na nowej, dedykowanej tylko sekcji kobiecej koszulce meczowej. Jest to ewenement w Polsce, żeby damska drużyna miała własny trykot, który różni się od tego, w których na co dzień występują niebiesko-biali.

Jesteśmy firmą z Poznania i jak tylko dowiedzieliśmy się, że jest taka możliwość, to bardzo ucieszyliśmy się i stwierdziliśmy, że jest to dobra okazja, żeby być z Lechem Poznań. Pomyśleliśmy też, że promocja piłki kobiecej, która rozwija się bardzo dynamicznie, to coś co nas interesuje i co też będzie bardzo spójne z naszą marką oraz naszymi działaniami - stwierdza Marcin Mazurek, prezes firmy Body Chief.



Koszulki Lecha Poznań UAM na sezon 2023/24 - z logiem sponsora - będą do kupienia w e-sklepie, a także w Stacji Kolejorz Stadion.