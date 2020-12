Bohoboco zawiesza działalność

fot. Bohoboco

Polska marka modowa - Bohoboco - nie przetrwała pandemii koronawirusa. Dyrektor kreatywny Michał Gilbert Lach poinformował w weekend w mediach społecznościowych o zakończeniu działalności i pożegnał się z fanami filmem podsumowującym działalność firmy.

- Z przykrością informujemy, że postawiliśmy kropkę w pięknie napisanej historii marki. COVID-19 nie oszczędził nas tak jak wielu innych firm na całym świecie w okresie pandemii – napisał Michał Gilbert Lach w mediach społecznościowych. Opublikował tam również film podsumowujący 11 lat istnienia firmy.

- Kochani. Ogłoszenie tej decyzji było i wciąż jest niezwykle trudne. Pożegnanie się z czymś co najpierw było marzeniem małego chłopca a potem tworzyło się to marzenie 11 lat jest emocją trudną do opisania – napisał twórca firmy.

Początki marki Bohoboco sięgały 2009 roku, kiedy to Kamil Owczarek i Michał Gilbert Lach w pracowni przy ulicy Mokotowskiej wykonywali profesjonalne poprawki krawieckie dla dużych marek modowych. Szybko sami zaczęli projektować, a ich projekty spotkały się z uznaniem wśród gwiazd.

Marka zyskała popularność wśród gwiazd i celebrytów.

Kilka lat temu do swoich flagowych projektów marka dołożyła linię niszowych perfum, która została nominowana do nagród potocznie nazywanych Oscarami w świecie zapachów.

- To był piękny, kreatywny i magiczny czas. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, kto pojawił się choć na chwilę w historii Bohoboco – dodał.