Bój się, ale działaj! Inauguracja programu TOP Women w e-biznesie

750 zgłoszeń do programu z Polski i z zagranicy wskazuje, że kobiety potrzebują wsparcia mentoringowego oraz merytorycznej wiedzy na temat biznesu. Platformy online umożliwiają prowadzenie zajęć, w których mogą brać udział uczestnicy z różnych miejsc świata w tym samym czasie. Online zbliża. Jednak jak wynika z przeprowadzonej wśród uczestniczek ankiety biznesowy świat cyfrowy jest dla wielu z nich nadal wielką zagadką.

Podczas inauguracji uczestniczki miały okazję spotkać się z Ambasadorką projektu Małgorzatą Ohme, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z pierwszych kroków, jakie stawiała na drodze do swojego sukcesu. Z kolei Dyrektor marketingu i e-commerce MODIVO Aleksandra Szol opowiedziała o tym, jakie wyzwania stoją przed kobietami pracującymi z wieloma zespołami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Pracowitość, autentyczność i empatia to cechy , które wydają się być pomocne w drodze na szczyt. Płeć piękna nie chce zająć miejsca mężczyzn. Chce otwierać własne firmy, mieć pewność, że ich kompetencje zawodowe są zgodne z nowymi trendami. Potrzebuje jednak dostrzeżenia i motywacji do działania.

„Wierzymy, że sukces nie ma płci. Widzimy jednak, że kobiecy potencjał potrzebuje nieco większej zachęty, aby pokonać stereotypowe bariery, stąd nasze zaangażowanie m.in. w program edukacyjny TOP Women w e-biznesie. Organizujemy także wiele własnych inicjatyw edukacyjnych, które regularnie publikujemy na naszej stronie www.polskabezgotowkowa.pl/AkademiaPrzedsiębiorcy. Widzimy, że działania, które podejmujemy przynoszą wymierne rezultaty.” – mówi Anna Spychalska-Grzeszek, Dyrektor obszaru marketingu i produktów w Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Program „Top Women w e-biznesie” to największy bezpłatny program edukacyjny w Polsce skierowany do kobiet bez względu na wiek i wykształcenie. Inicjatywa została zapoczątkowana przez Fundację Kobiety e-biznesu we współpracy z partnerami - wiodącymi firmami w Polsce takimi jak Allegro, InPost, Ceneo, MODIVO, Przelewy24, Visa, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Ergo Hestia, Hebe, Ziaja.

Metamorfoza wizerunkowa pomaga nabrać pewności siebie

Tematem pierwszej z 14 sesji szkoleniowych zaplanowanych w programie, był warsztat z zakresu metamorfozy i budowania własnego wizerunku w biznesie. Znajomość technik makijażu oraz zasad ubioru właściwych dla spotkań biznesowych odbywanych zarówno on-line jak i off-line, to ważny element budujący pewność siebie. Partnerem, który szkoli i wspiera kobiety w dokonaniu wizerunkowej metamorfozy była marka MODIVO, Ziaja i Hebe.

„Obserwujemy z wielkim podziwem jak Polki z całej Europy - nie tylko te mieszkające w Polsce – myślą przedsiębiorczo, rozwijają się, podążają za marzeniami o własnym biznesie i samorealizacji. Wsparcie jakie daje program TOP Women w e-biznesie jest nieocenione. To dzięki takim inicjatywom zdolne, kreatywne i inteligentne kobiety zdobywają się na odwagę by wykonać pierwszy krok, pokonać strach i urzeczywistniać swoje pomysły. Marka Hebe od zawsze wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet, pomagając im stawać się jeszcze bardziej zadbanymi, szczęśliwymi i pewnymi siebie. Także jako partner w biznesie wspieramy polskie marki i młodych przedsiębiorców i przedsiębiorczynie. Niezmiernie cieszymy się, że jesteśmy patronem już III edycji tego wyjątkowego przedsięwzięcia, jakim jest program TOP Women w e-biznesie.”- mówi Magdalena Mularuk, Dyrektor Marketingu Hebe.

Wykłady podczas TOP Women w e-biznesie prowadzone przez ekspertów

Tegoroczny cykl szkoleń obejmuje wykłady prowadzone przez profesjonalistów, którzy znają najnowsze trendy oraz rozwiązania dla biznesu. Podczas wykładów będą odbywały się również warsztaty oraz konkursy. Jednym z ulubionych jest konkurs TOP pomysł na e-biznes, podczas którego uczestniczki programu mogą zdobyć wsparcie finansowe dla swojej nowej działalności gospodarczej. Wystarczy, że prześlą zgłoszenie.

Podczas 12 weekendowych sesji online Uczestniczki m.in. nauczą się jak założyć działalność gospodarczą i prowadzić e-biznes, jak zaprojektować samodzielnie własną stronę internetową oraz zbudować platformę skutecznie sprzedającego sklepu internetowego. Poznają tajniki kreowania profesjonalnego wizerunku marki oraz budowania jej świadomości za pośrednictwem social mediów. Zdobędą umiejętność promowania swojej witryny w wyszukiwarce oraz wykorzystywania narzędzi do mierzenia efektywności działań w on-line.

Wszystkie zajęcia będą rejestrowane i dostępne w formie nagrań wideo na dedykowanej to tego celu platformie. Co ważne, uczestniczki będą miały wsparcie ekspertów podczas trwania programu i także po jego zakończeniu, na etapie tworzenia własnego biznesu.

Dodatkowym atutem programu jest także możliwość poznania wielu inspirujących kobiet z różnych stron Polski i wzajemnej wymiany doświadczeń między nimi oraz wspierania się w pierwszych krokach w biznesie.