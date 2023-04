Bojan Stoevski przejmuje stery polskiego rynku Imperial Tobacco

Bojan Stoevski posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w Imperial Brands. Przez ostatnie trzy lata pełnił rolę szefa rynku czeskiego, gdzie wprowadził do sprzedaży oraz rozwijał wśród konsumentów tzw. produkty nowej generacji (NGP czyli Next Generation Products): e-papierosy marki blu oraz podgrzewacze tytoniu marki PULZE.

Nowy dyrektor sprzedaży rynku polskiego podczas dziesięcioletniej pracy w Grupie Imperial Brands rozwijał swoją karierę zawodową począwszy od roli menedżera s.. HoReCa i Aktywacji w Macedonii, poprzez różne role sprzedażowe oraz marketingowe. Bojan Stoevski doskonale zna region Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż w przeszłości wspierał i pracował dla kilku krajów takich jak: Czechy, Polska, Słowacja czy Węgry.

- Polska branża tytoniowa jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki, a Imperial Tobacco jest kluczowym producentem w kraju. To strategiczny rynek dla naszego koncernu – inwestujemy nie tylko w nowoczesne fabryki oraz globalne centra usług w Polsce, ale także w innowacyjny produkt – podgrzewacz tytoniu PULZE, który spełni oczekiwania polskich konsumentów. To nowy rozdział biznesowy i strategiczny dla spółki oraz naszych partnerów, ale co równie istotne – poszerzenie dla konsumentów portfolio o produkty o mniejszej szkodliwości – powiedział Bojan Stoevski, dyrektor sprzedaży rynku Polska w Imperial Tobacco Polska S.A.