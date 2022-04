Bojkot Auchan: Ekipa wycofuje swoje produkty ze sklepów sieci

Zarząd Ekipa Holding podaje, że spółka wystąpiła "do wszystkich partnerów produkujących i dystrybuujących towary sygnowane marką Ekipa o niezwłoczne wycofanie ich z placówek grupy Auchan". Ostateczna decyzja o wycofaniu produktów z półek Auchan "pozostaje w gestii partnerów i nie może być jednostronnie wymuszone przez spółkę". "Oczekujemy jednak kategorycznie, że zgodnie z naszą wolą produkty te nie będą dostępne w tej sieci" - czytamy w oświadczeniu właścicieli marki Ekipa.

"Rosyjska agresja na niepodległą Ukrainę stoi w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez nas i podzielanymi przez wszystkich ludzi dobrej woli. W tej sytuacji chcemy wykorzystać wpływ, który posiadamy aby wzmocnić presję na grupę Auchan w celu wstrzymania jej działalności w kraju będącym agresorem, mając nadzieję że może się to przyczynić do przyspieszenia zakończenia wojny w Ukrainie" - napisał zarząd firmy.

Auchan działa na rynku rosyjskim od 2002 roku. Jest to trzeci co do wielkości rynek firmy, po Francji i Chinach. Przychody firmy w Rosji w 2014 roku sięgnęły 5 miliardów dolarów, co dało sieci trzecią pozycję za lokalnymi detalistami X5 Retail Group i Magnit. Obecnie francuska grupa ma w Rosji 231 sklepów, generujących obroty rzędu 3,2 mld euro.

Oświadczenie Auchan: „Nie jesteśmy w stanie wojny z narodem rosyjskim”

Przypomnijmy, w oświadczeniu na swojej stronie internetowej detalista napisał, że pozostaje lojalny wobec „populacji, która nie ponosi osobistej odpowiedzialności za wywołanie tej wojny. Porzucenie naszych pracowników, ich rodzin i naszych klientów nie jest naszym wyborem. Jak przypomniał nam prezydent Francji Emmanuel Macron, „nie jesteśmy w stanie wojny z narodem rosyjskim”.

Koncern dodał również, że zamknięcie jego działalności w Rosji byłoby „zamierzonym bankructwem”, prowadzącym do wywłaszczenia jego przedsiębiorstwa „co wzmocniłoby rosyjski ekosystem gospodarczy i finansowy”.