Bojkot rosyjskich produktów w handlu (lista). Kto się przyłączył?

Polska sieć sklepów Topaz podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży produktów rosyjskiego pochodzenia. Jest to akt solidarności z narodem ukraińskim. Sieć zaznacza, że proces wycofywania tych produktów został rozpoczęty, jest ciągły i zostanie ukończony w ciągu kilkudziesięciu godzin.

Firma Rossmann również nie chce w żaden sposób wspierać producentów z Rosji, których podatki - zasilając rosyjski budżet - mogą być również przeznaczane na cele związane z atakiem na Ukrainę. - W trybie natychmiastowym zdecydowaliśmy o zdjęciu z półek naszych drogerii 52 artykułów wyprodukowanych bezpośrednio w Rosji (decydującym czynnikiem był EAN wskazujący na Rosję jako kraj pochodzenia) oraz 101 produktów polskiego dystrybutora (chodzi o markę Natura Siberica, dostarczającą kosmetyki na licencji rosyjskiej spółki Natura Siberica LTD). Odpowiadamy też w ten sposób na docierające do nas sugestie od klientów, którzy chcą mieć pewność, że robiąc zakupy w naszych sklepach, w żaden sposób nie będą wspomagać rosyjskiej agresji - argumentuje sieć.

Sieć Netto też wycofała ze sprzedaży produkty pochodzenia rosyjskiego oraz białoruskiego. - Netto solidaryzuje się z Ukrainą. Organizujemy pomoc rzeczową, którą przekażemy Caritas Polska na poczet wsparcia naszych sąsiadów, doświadczających trudnej sytuacji w swojej ojczyźnie. Koce, ręczniki, kołdry, środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności do spożycia – to najbardziej potrzebne produkty, które przygotowujemy do przekazania - podała sieć kilka dni temu w mediach społecznościowych.

Polskie markety budowlane HIPPER.pl wyraziły solidarność z Ukrainą i jej mieszkańcami. W ramach solidarności i wsparcia wycofują ze swoich sklepów towary pochodzące z Rosji oraz wstrzymują dostawy od rosyjskich dystrybutorów.

E-supermarket Frisco komunikuje, że w geście solidarności z Ukrainą w piątek 25.02.2022 roku wycofał z oferty wszystkie produkty pochodzące z Rosji oraz Białorusi.

POLOmarket podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży produktów pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi. Wskutek tej decyzji rosyjskie i białoruskie artykuły dostępne do tej pory w ofercie POLOmarketu znikają z półek we wszystkich sklepach sieci.

ALDI zadeklarowało wycofanie ze sprzedaży produktów rosyjskich, które były dostępne w ofercie czasowej na początku roku. Dodatkowo dyskont nie będzie sprzedawał produktów z Rosji i Białorusi. Jest to wyraz sprzeciwu wobec działań Rosji przeciwko wolnej Ukrainie.

Primavera Perfum, dostarczająca kosmetyki do internetowych, drogerii, sieci i sprzedawców indywidualnych, zdecydowała się wycofać rosyjskie produkty. W ten sposób znikną one oferty kilkudziesięciu współpracujących z Grupą sklepów internetowych, działających na terenie kraju.

W strukturach Grupy pracuje wielu obywateli ukraińskich oraz białoruskich. Od początku konfliktu mogą oni liczyć na dedykowaną pomoc. Zarząd planuje też oferować zatrudnienie w Grupie, głównie do pracy w centrum logistycznym przy pakowaniu paczek w elastycznym czasie pracy.

W dniu 28 lutego 2022 r. zarząd Super-Pharm Poland podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży wszystkich produktów pochodzenia rosyjskiego oraz na licencji rosyjskiej. Sieć sprzeciwia się wspieraniu biznesu, z którego środki w postaci podatków mogą wspierać cele godzące w podstawowe wartości jak prawa człowieka i życie ludzkie. W wyniku tej decyzji z półek drogerii zostało zdjętych około 80 produktów czterech marek kosmetycznych.

Sklep Kontigo komunikuje, że w geście solidarności z Ukrainą wycofał z oferty wszystkie produkty pochodzące z Rosji.

O plany wycofania produktów rosyjskiego pochodzenia zapytaliśmy również sieci Biedronka i Lidl. Czekamy na odpowiedzi.

Klienci będą zwracać uwagę na kody kreskowe?

W Polsce Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego zaapelowała o zerwanie stosunków biznesowych z firmami zarejestrowanymi w Rosji i Białorusi oraz zaprzestanie kupowania rosyjskich i białoruskich produktów. Jej zdaniem "w ten sposób możemy osłabić agresora".

IGHRS poprosiła wszystkich Polaków, aby zwracali uwagę na kody kreskowe kupowanych produktów. Zaapelowała by przede wszystkim kupowali towary polskie z kodem kreskowym 590, a nie nabywali produktów z Białorusi i z Rosji. Produkty białoruskie mają kod kreskowy zaczynający się od numeru 481. Kody kreskowe produktów rosyjskich zaczynają się od jednej z sekwencji cyfr: od 460 do 469.

Eksperci rynku podkreślają, że bojkot rosyjskich firm i produktów to dobre narzędzie, aby zamanifestować niezgodę na to co robi Federacja Rosyjska.

Wstrzymanie obsługi rosyjskich inwestycji i inwestorów działających na terenie Polski zapowiedziała też Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Wymiana handlowa Polski z Rosją z roku na rok wzrasta. Jak podaje PAIH w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. (na podstawie porównania I półrocza w 2021 r. )wzrost wyniósł 28,8%, w tym wzrost eksportu o 28,7%, a importu o 29,0%. Eksport wyniósł w I półroczu 2021 r. 208,7 mld USD, a import 136,6 mld USD.