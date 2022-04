Bojkot to nie jedyny problem Auchan. Dochodzi korupcja w Rosji

Według Jarkowa, cytowanego przez Les Echos, „co roku odprowadza się od 80 do 100 milionów euro, czyli od 2 do 3% obrotu osiąganego w Rosji”. „Nie moglibyśmy umieszczać produktów w Auchan bez płacenia” – powiedział ponownie Jarkow w kwietniu 2022 roku w rozmowie z AFP. „Problemy z korupcją trwają” – dodaje, wskazując, że plaga jest „dość powszechna” w rosyjskim handlu detalicznym.

W marcu 2020 r. Auchan przyznał, że miał do czynienia z korupcją, ale zapewnił, że ​​„rozprawiono się z nią”. Les Echos ujawnił, że ​​Auchan używa wykrywaczy kłamstw do walki z korupcją, co jest powszechną praktyką w sektorze detalicznym w Rosji, ale jednocześnie jest to szokująca praktyka we Francji. Johannes Tholey, dyrektor zarządzający Auchan Rosja potwierdził AFP stosowanie tych urządzeń.

W grudniu 2021 roku Auchan Rosja zarządzała 231 sklepami w całym kraju, w tym blisko stu hipermarketami.