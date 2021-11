Bolt Food z dostawami we Wrocławiu

- Nasza działalność w obszarze przewozu osób opiera się na wydajności, oferujemy wyższe zarobki dla pracowników oraz niższe ceny dla klientek i klientów – powiedział Michał Dubisz, Country Manager Bolt Food w Polsce.

We Wrocławiu w aplikacji dostępnych jest prawie 150 restauracji. Kolejne lokale są regularnie dodawane do platformy. Wrocław to 5 miasto w Polsce, gdzie można zamawiać jedzenie przez Bolt Food i dołączył do 65 miast w 20 krajach Europy i Afryki. Z aplikacji korzysta 3 mln zarejestrowanych użytkowniczek i użytkowników, zamawiając potrawy z prawie 20 tys. restauracji.