Bonduelle: Kategoria fasol ma potencjał do dalszego wzrostu

Fasole to perspektywiczna kategoria, fot. za Facebook/Bonduelle

Fasole to segment szybko rozwijający się w Polsce z wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu sprzedaży rok do roku. Bonduelle startuje z kolejną kampanią internetową wspierającą szeroką ofertę fasol.

Popularność fasoli rośnie - zarówno wśród miłośników kuchni tradycyjnej jak i zwolenników diety wegetariańskiej czy fleksitarianizmu. - Rosnąca sprzedaż fasol wynika ze zwiększonej częstotliwości użytkowania wśród obecnych sympatyków kategorii co oznacza potencjał dalszego wzrostu którego można szukać w poszerzeniu grupy użytkowników - wskazuje Anna Telakowiec, dyrektor marketingu Bonduelle.

8 marca rusza kolejna kampania reklamowa wspierająca fasole Bonduelle w internecie. Celem kampanii jest pokazanie benefitów produktowych oraz zainspirowanie konsumentów jak włączyć fasole do codziennego menu. Kreacja w formacie video i animacji linkuje do blogu kulinarnego www. Warzywne Inspiracje, na którym utworzono dedykowaną sekcję z przepisami. Pozwala to w łatwy sposób znaleźć i skorzystać z pomysłów na dania z wykorzystaniem fasoli Bonduelle, również pod kątem zbliżających się świąt wielkanocnych.

Kampania prowadzona jest na Facebook, Youtube oraz w serwisach internetowych.