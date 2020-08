Bonprix.pl z 946 mln zł wpływów i 46 mln zł zysku

W zeszłym roku finansowym internetowy sklep odzieżowy Bonprix.pl (należący do niemieckiego koncernu OTTO) zanotował wzrost przychodów o 8,4 proc. do 946,51 mln zł oraz spadek zysku netto z 56,22 do 45,85 mln zł. W pierwszych tygodniach epidemii koronawirusa wpływy firmy zmalały o połowę, potem nastąpiła poprawa - podały wirtualnemedia.pl

W Polsce przychody (od marca ub.r. do lutego br.) wyniosły 285,16 mln zł, co wobec 269,91 mln zł rok wcześniej oznacza wzrost o 5,6 proc. Z kolei przychody z zagranicy poszły w górę z 603,11 do 661,34 mln zł, czyli o 9,6 proc. - Od połowy stycznia 2020 komisjonowanie oraz wysyłka ,zamówień naszych klientów ma miejsce w zautomatyzowanym magazynie centralnym koncernu OTTO w Haldensleben pod Magdeburgiem. Skutkiem tej zmiany jest znaczne przyspieszenie czasu realizacji zamówień, średnio z 5 do 3 dni roboczych, a także zmniejszenie ilości opóźnień oraz błędów wynikających z pomyłek pracowników magazynowych - opisano. Przychody ze sprzedaży wysyłkowej towarów i materiałów poszły w górę z 813,8 do 884,45 mln zł.

Przychody z usług zwiększyły się z 33,25 do 37,59 mln zł, a z opłat użytkowników klubu lojalnościowego - z 10,25 do 10,75 mln zł. 550 mln zł na zakupy od niemieckiego Bonprix Przychody spółki od innych podmiotów z koncernu OTTO wyniosły w zeszłym roku rozliczeniowym 48,6 mln zł (z czego 26,61 mln zł od spółki OTTO, a 20,51 mln zł od niemieckiego Bonprix), wydatki na zakupy towarów i materiałów od nich - 523,99 mln zł (całość od niemieckiego Bonprix), a na zakupy usług - 28,73 mln zł (w tym 27,67 mln zł od niemieckiego Bonprix).

W listopadzie ub.r. według badania Gemius/PBI był drugim po Zalando pod względem zasięgu, zanotował 2,89 mln użytkowników i 63,58 mln odsłon.\