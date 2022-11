Boom w galeriach handlowych. Black Friday 2022 zamienia się w Black Weeks

Z roku na rok możemy zauważyć coraz większą aktywność i kreatywność sieci handlowych oraz marek związaną z przygotowywaniem ofert promocyjnych w drugiej połowie listopada. W tym roku kulminacją tego ważnego dla świata handlu dnia miała być data 25 listopada, kiedy to wypadał Black Friday. I rzeczywiście tak było, chociaż zainteresowanie i wzmożony ruch w galeriach handlowych można było zauważyć już na dwa tygodnie przed.

Z analizy danych dotyczących 260 galerii i parków handlowych w Polsce, przeprowadzonej przez dataplace.ai wynika, że Black Friday odznaczył się ruchem większym o 21 proc. niż średnia z poprzednich dni tego tygodnia (poniedziałek-czwartek). Był też większy ze względu na ruch od “zwykłych” piątków, ale o zaledwie 1,32 punkt procentowego.

Dataplace.ai sprawdziło też jak zmieniała się liczba odwiedzających centra handlowe w ujęciu tygodniowym.

- Po analizie dostępnych danych z ostatnich 8 tygodni możemy zauważyć, że liczba odwiedzających galerie handlowe w Black Week oraz tydzień go poprzedzający (druga połowa listopada) była większa o 3,65% niż średnia z 6 tygodni rozpoczynając od początku października - mówi Tomasz Władziński, współzałożyciel dataplace.ai, firmy specjalizującej się w usługach typu location intelligence. - Z kolei pierwsze dwa tygodnie listopada cechowały się dość znacznymi spadkami liczby odwiedzin w galeriach handlowych, co z pewnością spowodowane było dwoma długimi weekendami, które w tym roku wypadły w pierwszej połowie listopada – dodaje.

W swojej analizie dataplace.ai przyjrzało się również ruchowi w centrach handlowych w piątki przed Black Friday. Z zestawienia tego wynika, że piątkiem z największym odsetkiem odwiedzających je był 25 listopada, czyli Black Friday – skupił on ponad 18 proc. tygodniowego ruchu. W zeszłym roku Black Friday przegrał pod tym względem z długo-weekendowym 12 listopada, w tym roku jednak Czarny Piątek przyciągnął najwięcej zakupowiczów. W pozostałych analizowanych tygodniach tego roku odsetek ten oscylował w okolicach 17 proc, z wyjątkiem piątku 11 listopada, kiedy galerie handlowe pozostały zamknięte (oprócz restauracji i miejsc rozrywki).

Analiza dataplace.ai wskazuje, że wysoka inflacja i sytuacja gospodarcza nie wpływa na spadek liczby wizyt w galeriach handlowych w ostatnich kilku miesiącach. Z drugiej strony okres dużych wyprzedaży nie przyciągnął zdecydowanie więcej odwiedzających galerie handlowe, niż we wcześniejszych miesiącach.

Można by się spodziewać, że wysoki wskaźnik inflacji oraz ogólna sytuacja gospodarcza może coraz bardziej zniechęcać ludzi do odwiedzania galerii handlowych. Nie wiemy wprawdzie, czy wydają oni tyle samo pieniędzy co wcześniej, ale patrząc na samą liczbę odwiedzin nie widzimy gwałtownych zmian od połowy tego roku, tak jak było to w przypadku rozwijającej się pandemii koronawirusa w 2020 i 2021 roku - mówi Władziński. - Jednak tegoroczny okres dużych wyprzedaży w okolicach Black Friday przyciągnął mniej odwiedzających niż ten sam okres w zeszłym roku – zaznacza.