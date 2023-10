Borowik może zniknąć z lasów i z naszych stołów

Złotoborowik wysmukły to gatunek grzyba z rodziny borowikowatych. Występuje w Ameryce Północnej, a od końca lat 80. XX wieku również w Europie. Pierwsze doniesienia o jego obecności pochodzą z Litwy. Następnie obserwowano jego wędrówkę w kierunku północnym i zachodnim. W Polsce obecny jest na Podlasiu oraz w lasach pobrzeża Bałtyku. Obficie występuje na obszarze od Suwałk do Łeby z tendencją do wypierania naszego borowika szlachetnego potocznie nazywanego prawdziwkiem.

Złotoborowik występuje w otoczeniu sosny zwyczajnej i kosodrzewiny. W Polsce najczęściej spotykany jest na siedliskach piaszczystych, na przykład na zarośniętych przez sosny wydmach lub wrzosowiskach. Z roku na rok jego zasięg zwiększa się i leśnicy obawiają się, że nowy gatunek borowika wyprze naszego rodzimego, który - aby wydać na świat owocniki - potrzebuje towarzystwa muchomora czerwonawego i muchomora twardego. Ponadto rozwija się przy udziale bakterii z rodzaju Pseudomonas. Natomiast gatunek z Ameryki Północnej jest znacznie mniej wymagający i występuje obficiej.