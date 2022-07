Borówki w Lidlu dwa razy droższe niż na targowisku

Lidl sprzedaje borówki za 6,99 zł za 125 g, czyli 56 zł za kg. Tymczasem na targowisku kosztują od 22 do 30 zł za kg, czuł dwa razy taniej nóż w dyskoncie. Podobnie było, gdy Biedronka sprzedawała truskawki w cenie 14,27 zł za opakowanie 500g, czyli 28,52 zł. Tymczasem na targowiskach polskie truskawki oferowano wówczas w cenie od 16 do 26,5 zł za kg, czyli od 2 zł do 12 zł taniej za kilogram.