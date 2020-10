Borys Szyc, Michał Żebrowski i zakład - nowa kampania McDonald’s

fot. materiały prasoweBorys Szyc, Michał Żebrowski i zakład - nowa kampania McDonald’s

14 października startuje kolejna kampania promująca linię burgerów Maestro. Tak jak w poprzedniej odsłonie, tym razem również nie zabraknie gwiazdorskiej obsady. W kampanii można zobaczyć Borysa Szyca i Michała Żebrowskiego zakładających się o to, czy istnieje burger przynajmniej tak samo dobry jak ten z ulubionej burgerowni. Przegrany będzie musiał zrobić coś, czego naprawdę nie lubi.

Od 14 października w ofercie będą dostępne dwa warianty - Maestro Grilled Cheese oraz Maestro Grand Classic.

Maestro Grilled Cheese to burger przygotowany z bułki typu brioche ze 100-procentową, soczystą wołowiną, z chrupiącymi plastrami bekonu oraz grillowanym serem camembert i serem topionym cheddar. Do tego wyraziste pikle z prażoną cebulą oraz sos musztardowy w stylu amerykańskim i keczup.

Do oferty wraca również klasyka gatunku, czyli Maestro Grand Classic. Burger przygotowany w bułce typu brioche ze 100-procentowej wołowiny, chrupiącymi plastrami bekonu oraz plastrem topionego sera cheddar. Całość uzupełniona jest kompozycją warzyw: świeżą sałatą batawia, długimi plastrami słodkich pikli, soczystym plastrem pomidora oraz krążkami czerwonej cebuli. Smaku dopełnia wyrazisty sos Garlic BBQ.