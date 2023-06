Bracia Kacperczyk w nowej kampanii marki Grant’s

Nowa kampania „Ekipa na Życie” Grant’s powstała we współpracy z braćmi Kacperczyk, utalentowanymi muzykami. Ich pasja, talent i zgranie stanowią inspirację dla kampanii Grant’s, która promuje wartość silnych więzi

i wzajemnego wsparcia. Marka zachęca do trzymania się razem z ludźmi, którzy są nam bliscy, a także z tymi, których dopiero poznajemy, a z którymi od razu łapiemy wspólny kontakt. Inspiruje również do poszukiwania idealnej ekipy, która nie tylko wspiera w trudnych momentach, ale również dodaje uśmiechu i radości w każdej przeżytej wspólnie chwili.

„Ekipa na Życie” - motto marki Grant's

Grant’s od zawsze podkreśla znaczenie współpracy i siły zespołu, wyznaje zasadę, że sukcesy nie są dziełem jednej osoby, lecz efektem wspólnych wysiłków wielu twórców. Dzięki temu działając razem, jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, niż działając w pojedynkę. Wraz z braćmi Kacperczyk marka tworzy zgraną ekipę, gdzie talent muzyczny spotyka się z mistrzowską precyzją wytwarzania whisky.

Oprócz promowania kolektywizmu i siły zespołu celem kampanii jest zwiększanie świadomości marki Grant's, zwłaszcza w odniesieniu do wariantu premium - Grant's Triple Wood 12YO.

Grant's Triple Wood 12YO, to niezwykła whisky wyróżniająca się unikalnym smakiem i aromatem, dzięki starzeniu w trzech różnych rodzajach drewna:

· beczce po Sherry, która odpowiada za intensywną nutę przypraw,

· beczce z amerykańskiego dębu, która nadaje subtelnej, waniliowej gładkości,

· beczce po Bourbonie zapewniającej słodycz brązowego cukru.

W ramach kampanii zaplanowano szerokie działania marketingowe w tym również emisję spotów, które zostaną opublikowane na oficjalnym profilu marki w mediach społecznościowych. Spot promujący kampanię można obejrzeć, klikając w poniższy link: https://www.facebook.com/GrantsWhiskyPolska/posts/6254767717944538.

Dodatkowo przewidziano aktywacje konsumenckie w Social Mediach oraz w punktach sprzedaży. Dla celów promocyjnych stworzone zostaną specjalnie zaprojektowane materiały POS, a także będą prowadzone działania PR.

Za koncept strategiczny oraz ideę kreatywną kampanii, a także nadzór nad produkcją odpowiada agencja Peppermint. Natomiast obsługą mediów