Brad Pitt w kampanii ekspresów do kawy De’Longhi

Trwa kampania launchująca nowy ekspres De’Longhi Eletta Explore, za którą odpowiada agencja Mediaplus we współpracy z agencją SalesTube. Jej ambasadorem jest hollywoodzki gwiazdor, Brad Pitt. Kampania wystartowała 1 kwietnia. Spot będzie szeroko emitowany do końca maja. Kampania digital potrwa do 30 czerwca.