Braki kadrowe w sklepach Biedronka. 500 zł podwyżki albo...odejście do konkurencji?

W piśmie wysłanym 5 sierpnia br. związki wnoszą o niezwłoczne podjęcie rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników Biedronki.

Wniosek o podwyżkę wynagrodzeń został wysłany w czasie, kiedy było głośno o pomyśle Biedronki na otwieranie sklepów w niedziele.

Związkowcy argumentują swoje stanowisko m.in. kilkunastoprocentową inflacją, która przy braku podwyżek powoduje duże niezadowolenie i niepokój. Związkowcy piszą o dużej rotacji pracowników i brakiem pozytywnego bodźca finansowego.

Inflacja rodzi frustrację pracowników Biedronki

- Galopująca inflacja oraz związany z tym bezprecedensowy wzrost kosztów utrzymania bardzo negatywnie odbija się na sytuacji życiowej pracowników. (...) Jeronimo Martins Polska traci w oczach aktualnych i przyszłych pracowników przymiot atrakcyjnego pracodawcy. Istniejące i pogłębiające się braki kadrowe na sklepach, ciężka codzienna praca realizowana przez zbyt małą obsadę w niemalże każdym sklepie oraz sprzężone z tym zjawiska gospodarcze zagrażają realizacji celów sprzedażowych wyznaczonych przez zarząd Jeronimo Martins Polska - czytamy w piśmie związkowców.

Pracownicy Biedronki chcą podwyżki - 500 zł netto

Pracownicy sieci skarżą się, że po każdym audycie wewnętrznym tracą premię. Obsługa sklepów oczekuje silnego wsparcia finansowego. Wspominają również o możliwości odejścia do konkurencji.

Związkowcy mówią o wzroście wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika JMP o 500 zł netto.

W Biedronce pracuje ok. 70 tys. ludzi

JMP to największy prywatny pracodawca w Polsce. Zatrudnia ok. 70 tys. osób. Spółka jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wartość inwestycji Grupy Jeronimo Martins w Polsce od 1995 r. to ponad 14 mld zł.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych sieci Biedronka wzrosły od stycznia 2022 roku.

Ile zarabia się w Biedronce?

W sklepie wynagrodzenie na stanowisku Sprzedawcy Kasjera wynosi 3460 – 4090 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. W Biedronce można pracować również na stanowisku Pracownika Sklepu lub Kasjera – wynagrodzenie na tych stanowiskach waha się w granicach 3400 – 3940 zł brutto miesięcznie na początek, ze względu na okrojony zakres obowiązków. Przedstawione stawki obejmują: płacę zasadniczą, nagrodę za obecność, miesięczną premię, zależną od poziomu realizacji budżetu i procedur operacyjnych.