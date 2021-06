Brambels osiągnęła neutralność węglową

Brambles, globalny dostawca rozwiązań dla łańcucha dostaw prowadzący działalność w 60 krajach za pośrednictwem marki CHEP, we wrześniu 2020 r. ogłosił zakończenie pięcioletniego programu zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie pionierskich regeneracyjnych łańcuchów dostaw. W ramach nowego programu firma zobowiązała się dążyć do ograniczania globalnego ocieplenia do 1,5°C zgodnie z Porozumieniem Paryskim, a także do realizacji celu dotyczącego emisji dwutlenku węgla w swoim łańcuchu dostaw wyznaczonego na podstawie danych naukowych.

Brambles osiągnęła neutralność węglową w całej swojej działalności. Dotyczy to również operacji CHEP w Polsce Oznacza to, że poziom emisji netto CO2 generowanych przez firmę został ograniczony do zera w zakresie 1 (emisje bezpośrednie generowane przez spalanie paliwa) oraz w zakresie 2 (emisje pośrednie wynikające z produkcji zakupionej energii elektrycznej) wskazanych w standaryzowanym dokumencie Greenhouse gas (GHG) Protocol.

Neutralność węglowa w zakresie 1 i 2 to pierwszy krok w stronę dekarbonizacji całego łańcucha dostaw firmy Brambles, w tym emisji generowanych przez działalność podwykonawców (zakres 3). Aby to osiągnąć, firma określi cel oparty na danych naukowych dotyczący emisji pozostających pod jej bezpośrednią kontrolą oraz generowanych w ramach łańcucha dostaw.



W Polsce firma jest obecna od ponad 20 lat i oferuje swoje usługi ponad 900 klientom. Brambles offsetuje pozostałe, niemożliwe do wyeliminowania emisje, inwestując w projekty ponownego zalesiania, takie jak rekultywacja zniszczonych pastwisk w Urugwaju.

Kolejnym niezbędnym elementem umożliwiającym ograniczenie poziomu emisji netto do zera jest zakup energii odnawialnej. W ostatnich latach firma Brambles podjęła szeroko zakrojone działania w celu bezpośredniego zakupu energii odnawialnej w wielu regionach, w których prowadzi działalność. W efekcie w 2020 roku poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przez firmę wyniósł ponad 70%. W związku z pozostałą energią firma kupuje certyfikaty Energy Attribute Certificates (EACs) na całym świecie. Taki certyfikat potwierdza, że wygenerowano i odprowadzono do sieci określoną liczbę megawatogodzin energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.